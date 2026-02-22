PNP capturó a sujeto que atropelló y mató a vendedora ambulante en el Cercado de Lima

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado 14 de noviembre, una vendedora ambulante identificada como Ana María Asías Arone DE 40 años, fue brutalmente atropellada por un auto fuera de control el cual terminó por quitarle la vida. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad revelan la brutalidad del hecho ya que este vehículo arrolló a la mujer hasta en dos oportunidades.

PNP captura a sujetó que mató a vendedora ambulante

Para colmo de males, el conductor se fue a la fuga a bordo de su unidad a pesar de lo sucedido. Por suerte, luego de tres meses de esta lamentable accidente ocurrido en en el cruce de los jirones Conde de Superunda con Rufino Torrico en el Cercado de Lima, la Policía Nacional del Perú logró la captura del responsable mientras desarrollaba sus actividades con total normalidad.

Las fuerzan del orden lo ubicaron en el mercado Caquetá donde trabaja como comerciante. La detención estuvo a cargo de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri pese a que en un inicio el caso había sido tomado por la División de Tránsito al tratarse de un accidente vehicular.

Sin embargo, los indicios recabados por la PNP determinaron que este hecho no fue accidental ya que César Milton Soto Huilca, alias 'Loco Milton', habría actuado con dolo. Así lo indicó el propio jefe de la División de Investigación de Homicidios, coronel PNP Carlos Morales Guevara.

"Este vehículo, luego de pasar por encima del cuerpo de ella, chocó con la pared, contra varios maceteros. A pesar de que la persona era visible delante de este señor, nuevamente pasó el vehículo por encima de esta persona", indicó a los medios.

La @PoliciaPeru capturó a sujeto implicado en el atropello y muerte de una vendedora ambulante, ocurrida el año pasado en el jirón Rufino Torrico en el Cercado de Lima.#SeguridadEnAcción pic.twitter.com/zlDOnXviwD — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) February 22, 2026

Estará bajo detención preliminar

Tras pasar por las diligencias correspondientes y luego de la presentación de las pruebas reunidas, el Poder Judicial determinó detención preliminar en su contra por lo que permanecerá tras las rejas durante los próximos siete días.

Durante este lapso de tiempo, las autoridades continuarán las investigaciones para presentar una acusación formal por el delito de homicidio calificado. Ahora, el esposo de la víctima, Eloy Zúñiga Barreda, podrá obtener justicia por la fatal pérdida de la madre de su hijo.

En resumen, la Policía Nacional del Perú logró la captura del sujeto acusado de atropellar y matar a una vendedora ambulante en el Cercado de Lima. El detenido fue identificado como César Milton Soto Huilca, alias 'Loco Milton', quien ahora afrontará un proceso por el delito de homicidio calificado.