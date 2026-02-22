Restos de suboficial PNP Patrick Ospina serán trasladados a su natal Huancayo

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras más de 30 horas de búsqueda, el cuerpo sin vida del suboficial PNP, Patrick Ospina Orihuela, quien había sido arrastrado por el río Rímac por intentar rescatar a un perro, fue encontrado cerca a la Base Naval del Callao este sábado.

Familia conforma que restos serán llevados a su natal Pucará

El último viernes 20, el también miembro del Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar luego de ser alertado por los vecinos de un can atrapado en un islote en medio del río. En un intento por alcanzarlo, ambos cayeron a la corriente y desaparecieron.

Ante el incremento del caudal en las siguientes horas, las labores de búsqueda y rescate por parte de la Policía Nacional y los bomberos se vieron seriamente dificultados, por lo que se reanudaron este sábado.

Finalmente, a horas de la tarde, el cadáver fue encontrado en medio de un despliegue de helicópteros y drones.

La familia se encuentra devastada tras la inesperada pérdida y ha confirmado que sus restos serán trasladados a su natal Pucará, en Huancayo.

La tía del valiente suboficial, Kelly Ospina, comentó el profundo aprecio de su sobrino hacia las mascotas. "Amaba a los animales, eran su adoración", lamentó. Reveló que también tenía sus propios perritos, a los que quería mucho, lo que habría motivado el rescate del can atrapado.

Rescatista Patrick Ospina será ascendido póstumamente

"No hay forma de expresar nuestro sentimiento", añadió. La familia se encuentra devastada luego de que durante la mañana del viernes, Patrick Ospina acudiera, junto con otros rescatistas, hacia el puente Rayito de Sol con el fin de descender hacia el río Rímac y salvar la vida de un perrito.

Inmortalizado en un albergue de mascotas

El heroico acto del valeroso policía y bombero ha calado en el corazón de cada peruano, lo que no pasó desapercibido por las instituciones, quienes le dieron el último adiós resaltando su valentía y vocación de servicio.

Ante ello, la Municipalidad de Santiago de Surco anunció que el albergue municipal de mascotas y un parque del distrito llevarán el nombre del suboficial de segunda.