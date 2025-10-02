Paolo Guerrero revela cómo vivió Alianza Lima tras quedar fuera de la Sudamericana: "Hasta ahora veo..."

02/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Luego del duelo frente a Atlético Grau, Paolo Guerrero no se guardó nada y habló de lo que significó para Alianza Lima quedarse fuera de la Copa Sudamericana. El 'Depredador' reveló cómo vivió el plantel esa eliminación que dolió tanto a los jugadores como a la hinchada blanquiazul.

Guerrero sobre eliminación de la Sudamericana

Paolo Guerrero no escondió lo que sintió él y sus compañeros tras quedarse fuera en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El goleador de 41 años reconoció que el golpe fue fuerte porque existía la ilusión de llegar más lejos, incluso hasta una final.

"Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos se imaginaron jugar una final. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos recuperarnos de eso. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan en el campeonato local y en sumar todos los puntos posibles", señaló el 'Depredador'.

El delantero también fue claro respecto a las críticas tras la eliminación. "No quiero entrar en ese asunto. Seguro a final de año cada uno hará su análisis, tanto el comando técnico como cada jugador. Ahora concentrarnos en las 6 fechas que faltan y tratar de ganar todo", agregó.

VAR anula gol de Paolo Guerrero

La victoria ante Atlético Grau era vital para seguir con vida en el Torneo Clausura. El equipo blanquiazul empujó y, pese a sufrir, logró sumar los tres puntos. Paolo Guerrero, que venía con la mochila pesada tras la derrota en Cusco, también dejó su huella en el partido.

"Fue una semana dura. Después de no ganar en Cusco, era un partido que teníamos que ganar. Llegaron una vez al arco y nos hicieron gol; debemos mejorar en ese aspecto. Lo que se resalta es la entrega del equipo, lo que empujó y la victoria de hoy", declaró ante las cámaras de L1 MAX.

Guerrero, sin embargo, se quedó con la espina del gol que le anuló el VAR en el primer tiempo. "No la pude ver. Me confirmaron desde la banca que era gol legítimo, pero me lo anularon", lamentó el 'Depredador'.

