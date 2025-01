¿"Actividad paranormal" en el Metropolitano? Extraño VIDEO se viraliza y desata terror en las redes sociales

Una concurrida estación del Metropolitano fue el escenario de algo perturbador. En plena madrugada, un usuario de TikTok registró la presunta "actividad paranormal" que ocurre en el lugar. El video, que también fue difundido en otras plataformas, desató innumerables reacciones, volviéndose viral en cuestión de minutos.

El usuario @fsistephano compartió, en la plataforma china, el clip que muestra su impactante descubrimiento. En las tenebrosas imágenes se aprecia cómo una puerta de embarque, de la estación Bulevar, se abre por si sola, sin que ningún bus o persona la accione automáticamente.

"Las cosas que pasan en Barranco", se le escucha decir al cibernauta, mientras la compuerta se desplaza varias veces, abriéndose y cerrándose. "Qué miedo", añadió, a lo que un acompañante le advirtió que uno de los focos estaba moviéndose.

Todo esto generó pánico entre los testigos, por lo que el usuario detuvo la grabación rápidamente. Esta escena causó bastante temor entre los cibernautas, quienes aseguraron que esta no sería la única sede del Metropolitano con situaciones paranormales.

"En Aramburú vi una persona a las 3 AM, y no había nadie". "Estación Central en la madrugada, ahí sí conocerías el verdadero miedo" y "¿Me estás diciendo que hay un Metropolitano fantasma?", fueron algunos de los comentarios que recibió. No obstante, otros escépticos indicaron que esta solo sería una falla técnica, y que no habría nada de qué preocuparse.