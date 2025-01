Joven descubre que mujer con la que sale tiene novio: "Fueron solo unos besos, nada fuera de lo normal"

Un joven creyó que su "romance" con una chica con la que tuvo algunas conversaciones y una cita era estable, pero sus ilusiones fueron destruidas tras descubrir que ella tenía novio. La historia se viralizó en redes sociales.

Según la imagen difundida en redes sociales, un joven identificado como Kuke se mostraba emocionado y contento de por fin conocer a "la mujer de sus sueños". Contó que se escribían a diario durante tres meses y su corazón se aceleró más cuando tuvieron su primera cita.

Tanta fue su emoción que no dudó en tomar una foto de su paseo romántico, sin imaginar que ello desencadenaría la molestia de la fémina y el caos de su "aparente romance perfecto".

Incluso agarró su celular y le escribió a su WhatsApp para enviarle la publicación, resaltando que era "el hombre más afortunado por conocerla" y pasar un agradable momento a su lado, pero ella lo dejó perplejo con su respuesta.

La chica, lejos de querer compartir la foto en sus redes sociales, al igual que él, le confesó que era momento de que se entere de que ya tenía novio y no quería que se entere de "su infidelidad".

"¿En qué momento sacaste la foto esa? No se te ocurra subir esa foto a ningún lado, Kuke. Mira, pasa que no te dije, pero tengo novio. Te lo quería decir anoche pero no me animé", señaló.