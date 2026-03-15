Osinergmin investigará causas de fuga de gas: VIDEOS registrados en la zona determinarán responsables

15/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras la fuga y deflagración del ducto de gas natural en Cusco el pasado 1 de marzo, el presidente de Osinergmin, Aurelio Ochoa, anunció que la entidad se encuentra investigando las causas exactas del siniestro mediante la revisión de videos registrados en la zona, donde figuran presuntos trabajadores de la empresa TGP.

Solicitará antecedentes penales y judiciales de personas en video del incidente

Luego de que el Gobierno haya anunciado la completa reparación de las tuberías y la regularización de la distribución del recurso y del GNV en todos los grifos de Lima y Callao, aun se desconoce la causa real de los daños en Megantoni.

En ese sentido, en diálogo con Canal N, Ochoa señaló que, antes de aplicar una sanción a la empresa Transportadoras de Gas del Perú (TGP), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) deberá investigar la causa del incidente "con todas las pruebas del caso".

La evidencia que se conoció días después de la rotura del gasoducto fueron imágenes aéreas y un video de presuntos trabajadores en la zona, lo que apuntaría a que la causa habría sido una falla humana, tal y como señaló el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro.

"En esta investigación, felizmente que, en este caso, hay pruebas. Es necesario analizar quiénes participaron, porque en esa cámara de video que señalamos, hay varios del personal. Entonces, tiene que investigarse la procedencia de ese personal: los antecedentes judiciales, penales", señaló Ochoa.

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El presidente de Osinergmin, Aurelio Ochoa Alencastre, señaló que se investigará la procedencia y antecedentes del personal que aparece en los videos registrados en la zona del incidente.



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El titular de Osinergmin señaló que es necesario llegar "al fondo del asunto" respecto a si estas personas eran las "adecuadas", pues cabría la posibilidad de que alguna de ellas cuente con antecedentes vinculados a atentados.

"Pero, según lo que se observa, no habría habido ningún atentado. Sobretodo, no han habido heridos. De acuerdo a la información que tenemos en este momento, descartamos ello", agregó.

"Puede haber un terremoto y nos quedamos sin el ducto"

Respecto a un eventual escenario similar al que se vivió durante los primeros 15 días de marzo con esta crisis de desabastecimiento de gas natural, el ministro advirtió que "se ha arreglado el problema, pero el riesgo sigue siendo el mismo".

"Puede haber un accidente nuevo, un terremoto y nos quedamos sin el ducto, nos quedamos sin gas y se puede tardar un mes o dos para repararse. Si no hay la fuente, no hay transporte", precisó.

En ese sentido, Ángelo Alfaro consideró que "lo más sensato" es que el país cuente con un depósito y una planta regasificadora que permita recibir un buque metenero que descargue y distribuya el gas. De esta forma, se tendría dos fuentes.