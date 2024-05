¡Cumplió su sueño! Joven rompe en llanto al llenar su refrigeradora por primera vez tras independizarse

29/05/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Cuando uno se independiza siempre sueña con celebrar todos los logros que se alcanzan con su propio esfuerzo, aun cuando estos puedan parecer de menor importancia. En esta ocasión, una joven rompió en llanto al conseguir llenar su refrigeradora por primera vez y mostrárselo a todos sus seguidores en TikTok.

La incontenible emoción de la joven se ha vuelto viral en redes sociales, donde cientos de usuarios se han visto identificados con su emotivo testimonio y experiencia personal.

"Llevaba años sonando este momento"

La joven mostró en un video su refrigeradora totalmente llena, asegurando que lleva "años soñando con este momento". En las imágenes, ella está llorando de felicidad, ya que le tomó mucho tiempo decidir dejar su hogar para asegurar su su paz mental.

"Gracias a mis amigos por estar para mí y, sobre todo, a mi hermana pequeña, que es mi razón principal para ser mejor cada día. Gracias a ustedes también, por incentivarme a transparentar procesos y apoyarme con tanto cariño", fueron sus emotivas palabras.

Según contó la joven en el mismo clip viral, ella proviene de "una familia disfuncional" y le resultó muy difícil escapar de su núcleo familiar y lograr valerse por sí misma en su propio hogar.

"Lo logramos. Chiquitita lograste salir de ahí. Ahora tienes tu propio hogar. Esperé tantos años para esto, soy bendecida. Soy muy feliz, muy feliz", comentó la usuaria @eileenadones_, quien es una joven tiktoker que cuenta con más de 537 mil seguidores en TikTok y 300 mil en Instagram.

Usuarios brindan palabras de apoyo

Tras conocer el testimonio de la muchacha, miles de jóvenes se sintieron identificados con su historia de vida y esfuerzo individual, el cual, si bien no resulta nada sencillo ni barato, ha logrado brindarle bienestar mental.

"Te comprendo totalmente", "qué alegría, bella", "los que hemos pasado por eso, sabemos lo que se siente", "me encanta tu alegría", "no te conozco, pero me haz echo sonreír y hasta botar una lagrima", "solo los que vivimos solos y decidimos apostar por nuestra paz mental, sabemos lo que se siente", son algunos comentarios en redes sociales.

De esta manera, se dio a conocer la historia de una joven que rompió en llanto tras descubrir que había llenado de alimentos toda su refrigeradora por primera vez después de decidir independizarse.