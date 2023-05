¡De no creer! Semáforo en Juliaca solo brinda tres segundos a peatones para cruzar pistas

06/05/2023 / Exitosa Noticias / Virales

En el Perú se registran hilarantes secuencias de TikTok, a cada momento, en las redes sociales. El último caso fue captado por un internauta en Juliaca, Puno. En dichas imágenes, se observó a un extraño semáforo que solo brindaba a los peatones tres segundos para cruzar las pistas.

En la secuencia se logró observar que el farol otorgaba varios instantes más para que los vehículos cruzaran la autopista, mientras que a los transeúntes otorgaba un periodo más reducido.

El clip estuvo acompañado con música andina, bajo el título de "Juliaca, ciudad donde te dan tres segundos para cruzar la calle" y en la cuenta "@disfrutayrieconmigo".

Reacción de los internautas

Viralizado el caso, miles de internautas reaccionaron de forma positiva ante el divertido momento, captado en el sur del país. Al respecto, señalaron que secuencias de esta clase son recurrentes en el Perú.

Por otra parte, muchos usuarios apuntaron, en forma de broma, que los juliaqueños poseen una gran velocidad; debido a su adaptación a los tiempos de los semáforos de dicha ciudad. Además, algunos cibernautas aseguran haber sido víctima de accidentes automovilísticos tras visitar la referida metrópoli de Puno.

Más de un 52 mil reproducciones

Numéricamente, el corto tiene, por el momento, más de 52 mil reproducciones, más de 880 likes, 122 comentarios y 457 compartidas.

Asimismo, los textos más destacados son los siguientes: "Por algo es ciudad de lo vientos, ellos si pueden cruzar en tres segundos", "Literal, por eso cuando vas a Arequipa o otro lugar ya saben que eres de Juliaca por qué corres al cruzar las calles", "Juliaca ciudad donde si no estás atento ya fuiste", "En jirón Cusco con San Román, te dan 1 segundo, no alcanza ni para hacer la teletransportación", "La primera semana que estaba en Juliaca, me hice a atropellar a los dos días".

Otro caso que sacude las redes en Perú

En el Perú se registran hilarantes secuencias de TikTok, a cada momento, en las redes sociales. El último caso fue registrado en las calles de la Avenida Bolognesi, en la ciudad de Chiclayo, Lambayeque. El momento fue captado por un usuario de TikTok y compartido en su cuenta personal.

En la secuencia, se percibió a un venezolano narrando el momento, que registraba con su smartphone. "Esto es Perú, el único país donde tú ves al carro del gusanito recorriendo la ciudad", dijo el inmigrante.