¡Sin piedad! Giancarlo Granda sobre el partido de Perú vs. Argentina: "Así pongan el equipo C, nos ganan"

Giancarlo Granda vuelve a sorprender a todos con sus duros comentarios sobre el rendimiento de la Selección peruana de fútbol asegurando que a pesar de que Argentina juegue con suplentes, no podremos derrotarlos y pasar a la siguiente fase de la Copa América.

El periodista deportivo mostró su molestia e indignación por los dos partidos jugados por la 'Blanquirroja' en las primeras fechas del torneo internacional, donde desafortunadamente ninguno de los jugadores logró anotar un gol que dé la alegría a los hinchas.

"Es la primera vez en la historia que en dos partidos de Copa América no hacemos un gol. Tenemos un punto, nos ganó Canadá", expresó.

Además, pidió al equipo de Jorge Fossati "no vender humo" ni ilusionar a los peruanos con la noticia de que podrán derrotar a la 'Albiceleste' porque jugarán con un equipo alterno.

"Muchachos, no nos vendan humo, estamos eliminados. Argentina, así ponga al equipo C, nos gana. No le vamos a ganar a Argentina. Hay futbolistas a los cuales yo creo que se les termina un ciclo en la selección porque, ¿hasta cuándo los vamos a esperar los buenos rendimientos de futbolistas que todavía siguen en deuda?", señaló el 'Flaco' completamente indignado por la derrota de Perú ante Canadá.