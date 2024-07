¡Entre lágrimas! Madre suplica a la UNI que no boten a su hijo por desaprobar tres veces: "No es justo"

28/07/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Una madre generó gran controversia en las redes sociales tras ser captada llorando y suplicando a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) que no boten a su hijo de la casa de estudios por haber desaprobado tres veces sus cursos.

Las madres son capaces de todo por sus hijos con tal de verlos felices y siempre garantizar su bienestar sin importar la edad que tengan.

Madre ruega a la universidad

A través de la famosa plataforma china, se ve el preciso momento en que una mujer, que usa una casaca amarilla y sujeta fuertemente un megáfono, comienza a pedir a las autoridades de la universidad que no expulsen a su hijo.

Entre lágrimas, la madre resalta que a su hijo le costó poder ingresar a la destacada casa de estudios y no le parecía justo que lo boten por "solo haber jalado sus cursos en reiteradas ocasiones".

"Son jovencitos que se van a quedar truncados. De qué sirvió tanta lucha, tanta academia, tanta inteligencia, que hayan ingresado a la UNI cuando ahora aparece esta ley y los botan. No es justo, señores. Recapaciten en ayudar a estos jóvenes. Me voy a hablar a tutoría y me dicen: "No, así es, ya fue castigado y ahora se tiene que ir", expresó.

Seguido a ello, la mujer no se da por vencida y señala que hará todo lo que esté a su alcance para que su hijo no pierda la oportunidad de graduarse de la UNI. Por ello, solicita que no le den la espalda y le permitan volver a formar parte del alumnado y demostrar sus capacidades e inteligencia.

"No es justo que mi hijo mayor de 21 años, muy inteligente, que haya pisado todos los colegios en sus primeros puestos y que la UNI lo bote así, como un perro, no es justo. ¿Ustedes no son padres? ¿Ustedes no tienen hijos? ¿No tienen sobrinos? ¿No tienen nietos? Pónganse a pensar en su corazón, acaso no son humanos, pónganse más empáticos con los jóvenes. Yo tengo un dolor muy grande ahorita, señores", se le escucha decir en TikTok.

Recordemos, que la impotencia de la madre se da debido a que, según las normas académicas, un estudiante que desaprueba el mismo curso tres veces consecutivas (trika) es separado de la institución de forma definitiva, sin tener la oportunidad de cumplir sus sueños de graduarse en la carrera de sus sueños.

Reacciones al video

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la madre por avalar que su hijo no se esforzara por sacar buenas calificaciones y evitar la trika. Por otro, algunos se solidarizaron y pidieron que las autoridades de la UNI consideren su petición.

"Todos merecemos una segunda oportunidad", "¿Quién jala cuatro veces un mismo curso?", "eso pasa por no estudiar", "espero le hagan caso, pobre muchacho", "esa madre está formando mal a su hijo", fueron algunas de las reacciones.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una madre no dudó en suplicar a la UNI que no expulsen a su hijo por haber desaprobado más de tres veces un curso.