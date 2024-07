Joven arrebata diploma e INSULTA al director por no dejar pasar a su padre a la GRADUACIÓN

Una vez más las redes sociales nos sorprenden con un polémico video donde se capta la inesperada acción de un joven en el día de su graduación, ya que no dudó en arrebatarle su diploma al director e insultarlo por prohibir el ingreso de su padre a la ceremonia.

Muchos jóvenes se ven emocionados de poder culminar satisfactoriamente sus estudios y cuando llega el momento de recibir su diploma desean poder celebrarlo al lado de sus amigos y familiares. Sin embargo, no todos pueden cumplir ese sueño debido a distintas circunstancias.

A través de la famosa plataforma china de TikTok, se ve el preciso momento en que un estudiante, identificado como Víctor Machado, sube al estrado donde lo esperan distintas autoridades de su centro educativo, entre ellos, el director que luce un saco blanco y le extiende una mano para felicitar al joven y en la otra, sostiene el diploma.

Lejos de aceptar el saludo, el joven venezolano lo ignora y arrebata el diploma de sus manos, creando un tenso ambiente entre los demás invitados y especialmente del director. Tras posar para las fotografías, el estudiante se bajó del escenario y procedió a realizar un gesto obsceno intensificando la molestia.

Ante las críticas generadas contra Víctor, él decidió eliminar el video y subir uno nuevo donde daba explicaciones del motivo de su reacción contra el director.

Según reveló, todo fue porque su padre había sido sometido a una cirugía recientemente y, durante la ceremonia, la escuela pidió que saliera a buscar más hielo. Al regresar, el personal de seguridad no le permitió volver a entrar al establecimiento, obligándolo a observar la graduación de su hijo desde un orificio de la puerta.

Luego decidió pedir disculpas alegando que no supo controlar sus emociones y pidió a sus seguidores que no sigan "enfrentándolo" con su centro educativo.

Como era de esperarse, la escena se volvió tendencia y generó el debate, ya que algunas personas defendieron la reacción del joven, mientras que otros optaron por criticarlo duramente por la falta de respeto hacia sus superiores.

"Se graduó de milagro. No tiene educación, no sabe controlar sus emociones", "yo hubiera actuado igual si me hicieran lo mismo", "pero que mal que no dejen al papá entrar, pero el muchacho actuó mal", "yo hubiera hecho lo mismo, si dejan a mi padre fuera", expresaron en redes.