Esposo canceló su luna de miel al ver que su pareja envió mensaje a su ex: "Le dijo adiós"

Una mujer generó gran controversia en redes sociales tras contar que su esposo canceló su luna de miel a un día de haberse casado porque la encontró mensajeándose con su exnovio.

Muchos deciden que es momento de dar el siguiente paso en sus relaciones y contraer matrimonio rodeado de sus seres queridos. Seguidamente, celebran su unión en un viaje romántico y épico; sin embargo, algunos tienen inconvenientes que arruinan su momento especial.

En el video compartido en TikTok (que luego fue borrado) se escucha la historia de una joven identificada como Louisa, quien cuenta cómo su esposo canceló su luna de miel un día después de haberse casado en México. La razón detrás de esta decisión fue un mensaje que ella envió un mensaje de texto a su expareja.

Según su relato, solo trataba de cerrar un ciclo de soltería y despedirse del hombre que alguna vez amó. La chica pidió la comprensión de sus internautas, puesto que estaba devastada porque su actual esposo no entendió su acción y lo consideró como una "traición".

"Mi esposo nos trae de regreso a casa en el primer día de nuestra luna de miel porque se enteró de que le mandé un mensaje de texto a mi ex el día de nuestra boda... solo fue un mensaje de 'adiós', por dios, no fue un mensaje de 'te amaré por siempre', ni 'deja todo y búscame en el altar'", dijo Louis en el material audiovisual, que generó cientos de reacciones.

"Necesitaba despedirme de mi vida de soltera para tener tranquilidad. Por favor, mujeres sensibles, díganme que ustedes me entienden", sentenció en la famosa plataforma china.

Louisa reveló que la cancelación de la luna de miel les costó una pérdida económica considerable: "Perdimos 14 mil dólares en un paquete todo incluido, todo por un simple problema de comunicación. Fantástico".

Como era de esperarse, el caso generó gran controversia y polémica entre los internautas, quienes no dudaron en cuestionar a la mujer por mantener contacto con alguien tan importante de su pasado, puesto que con ello deja entrever que "nunca lo olvidó".

"En el día más esperado por muchas mujeres y te acuerdas del ex", "el adiós se da cuando se acaba la relación, no después que te casas", "digamos que lo pasa por alto y no paso nada. Pero ese recuerdo, ese pensamiento que te carcome la mente. Ese matrimonio no pasa del año", dijeron en TikTok.