Perrito supera el cáncer y lo CELEBRA en la calle: festejo conmueve en TikTok

Un perrito que superó el cáncer tras una ardua lucha se convirtió en el centro de atención tanto en las calles como en TikTok, pues la celebración que le organizó su dueño cautivó los corazones de quienes se cruzaban por su camino.

Magnus vence el cáncer

El hecho ocurrió en Colombia, donde su dueño, el influencer Camilo Triana, compartió inicialmente un video en Tiktok donde informó a sus seguidores la noticia de que Magnus, su perro, había superado el cáncer.

"Ya hicimos nuevamente las pruebas, y nos salió negativo. No tenemos cáncer, la pared y el tejido de la vejiga está súper recuperado. No más quimios, ya solamente es que viva muy feliz. Felicitaciones, muy buen trabajo", le dijo el médico.

Ante ello, la reacción de Camilo quedó registrada mientras recibía la noticia, que coincidió con su cumpleaños, y no pudo evitar conmoverse hasta las lágrimas. El perrito, aun en consultorio, movía la cola mientras su dueño lo felicitaba por el logro.

"En ese momento, pienso que estuve a punto de dormir a Magnus, que estuve a punto de rendirme antes de que él incluso lo hiciera. Y la respuesta a la fortaleza que él tiene también sé que es un caso dentro de muchos, la mayoría de perritos no logran salvarse", confesó ya en su auto.

Caravana improvisada despierta emoción

El video que vino después marcó un antes y un después en la historia de Magnus y su dueño. Para celebrar y hacer justicia a la inmensa alegría de Camilo y del can, el colombiano realizó una caravana con su vehículo, al que decoró con un arreglo de globos morados y le escribió "Mi perro superó el cáncer" con letras grandes en la parte trasera.

Mientras él iba manejando, se observó que su mascota recuperada viajaba en el asiento trasero del vehículo con la ventanilla abierta, asomando ligeramente su hocico.

El video mostró como, a medida que recorrían las calles, despertaron una celebración sumamente emotiva por parte de quien se lo encuentre en el camino: transeúntes, motociclistas, personas que iban en otros vehículos.

La conmovedora publicación de Triana se hizo inmediatamente viral, alcanzando más de 3 millones de likes en TikTok con diversas expresiones de afecto. Algunas incluían fotos de otros perritos que, según algunos usuarios dueños, no pudieron vencer la misma enfermedad.