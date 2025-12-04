Empresa Etcimosa 'La 20' paraliza sus labores tras asesinato de uno de sus conductores

04/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La empresa de transporte público Etcimosa, conocida como 'La 20', paralizó sus labores luego de que la noche del último miércoles 3 de diciembre desconocidos asesinaran a un conductor de la compañía.

La línea 20 no sale este jueves

Los trabajadores de la empresa, también conocida como San Genaro, informaron que venían pagando cupos a tres bandas criminales, por lo que realizaban el desembolso de entre 8 y 10 soles.

Exitosa logró conversar con un trabajador de otra compañía de transporte que llegó al patio de maniobras de la línea afectada para mostrar sus condolencia y expresó su indignación ante el abandono del Estado.

"Ya son varios grupos, de dos a tres por lo menos. (...) [Pagan] un porcentaje de 10 a 15 soles por unidad. Son varias [empresas extorsionadas]. Apóyenos porque nosotros como transportistas somos muy importantes, porque movemos la economía del país, transportamos a tanta gente", señaló.

Además, recordó que así como los trabajadores no están a salvo, los pasajeros también están expuestos, por lo que piden mayor apoyo del Estado. "Nos sentimos olvidados, no vemos esa seguridad que nos deberían dar", sostuvo.

Reveló que su propia familia como transportista le pide no salir a trabajar, pero su pasión puede más que el peligro y la exposición que enfrenta actualmente por el aumentos de la inseguridad ciudadana.

Cabe señalar que, el equipo de Exitosa corroboró que en el patio de maniobras de la empresa en Chorrillos, no se observa presencia policial pese al ataque registrado.

Atacan a balazos bus de la Línea 20

En Chorrillos, un bus de la Línea 20 murió tras recibir impactos de bala durante un ataque armado de extorsionadores. Víctima, identificado como Andrés Kaira (43), trasladaba a pasajeros hacia su último paradero.

El conductor de la unidad móvil se encontraba trasladando a los pasajeros por la intersección de las calles Chira con Huánuco, cuando de pronto, de acuerdo a los testigos, aparecieron delincuentes a bordo de una motocicleta y han escuchado al menos dos impactos de bala.

Este hecho ocasionó que los pasajeros que se encontraban en el interior del bus, así como también en todo el sector del asentamiento humano Nueva Caledonia vivan momentos de pavor.

De acuerdo al relato de una mujer, tras el ataque, los hampones huyeron de manera inmediata y fue un patrullero quien trasladó al conductor de la Línea 20, quien resultó gravemente herido."Parece que le dieron en la cabeza", declaró a nuestro medio.

Es por este caso que, la Línea 20 de buses de transporte público han decidido paralizar sus servicios tras el ataque que registró un conductor muerto y una pasajera herida, en Chorrillos.