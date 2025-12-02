Querido conductor de TV se desmaya EN VIVO y sus compañeros tienen inesperada reacción ¿Qué pasó?

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Virales

¡Inesperada escena se volvió viral! Un conocido periodista y conductor de televisión se desmayó en pleno programa en vivo, lo que causó preocupación en sus compañeros, quienes al inicio pensaban que se trataba de una broma, sin imaginar la magnitud de la situación.

Conductor de televisión se desmaya en vivo

Una escena se ha vuelto viral en redes sociales. Un reconocido conductor de televisión protagonizó una inesperada escena en plena transmisión en vivo. Pues bien, se trata del caso de Daniel Gómez Rinaldi, quien durante la emisión del programa 'Los profesionales de siempre', en Canal 9 dejó en vilo a la audiencia.

Los conductores del programa se encontraban en un acalorado debate sobre un tema polémico hasta que de pronto Daniel Gómez, quien tuvo un intercambio de palabras con la panelista Evelyn Von Brocke, levantó las manos a la cabeza y expresó que no podía seguir con su participación.

Dijo: "¡Ay, no!", antes de decir visiblemente angustiado: "No puedo seguir escuchando, me voy del móvil". Segundos después se tocó el pecho y se desmayó ante la cámara, para posteriormente caer al suelo.

En un principio, sus compañeros de conducción pensaban que el periodista argentino estaba bromeando o se trataba de una escena para el show, por lo cual, comenzaron a reírse lo que generó la indignación de algunos televidentes; sin embargo, al percatarse de que no se reincorporaba y que varias personas habían entrado a la cabina para ayudarlo, se tomaron en serio la situación y pidieron esperar hasta saber qué estaba pasando exactamente.

Daniel Gómez Rinaldi se desvaneció en los estudios de Radio Rivadavia, en pleno escándalo con Evelyn von Brocke en Los Profesionales de Siempre pic.twitter.com/HY4uRnG3zP — Impacto24.com (@impacto24ok) November 27, 2025

¿Qué le pasó al periodista? Esto se sabe

Ante la preocupación que este hecho generó, el periodista Daniel Gómez Rinaldi decidió romper su silencio y explicar que el episodio no se trató de un desmayo común, sino de un problema de salud que lo obligó a detenerse de inmediato. En su mensaje en redes sociales, explicó que, aunque inicialmente creyó que se trataba de una baja de presión, los estudios posteriores confirmaron que el episodio estuvo relacionado con presión alta.

"Nunca perdí el conocimiento. Me recuperé y seguí con mis actividades. Lo que yo pensaba que había sufrido una 'baja de presión', en realidad fue 'presión alta'", dijo el conductor de televisión.

Es así como durante la emisión del programa 'Los profesionales de siempre', el periodista Daniel Gómez Rinaldi vivió un momento estremecedor que dejó en vilo a la audiencia al desmayarse frente a la cámara. La escena se volvió viral en redes sociales.