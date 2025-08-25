Melissa Klug y su impensada solución para pagarle los $300.000 a Jefferson Farfán

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug habló este sábado 23 de agosto en el programa Esta Noche sobre la deuda de 300.000 dólares que deberá pagarle a Jefferson Farfán por incumplir el acuerdo de confidencialidad firmado tras el fin de su relación sentimental ¿Y cómo pagará la popular Blanca de Chucuito? Aquí te contamos su impensada solución para salir del apuro.

Melissa Klug busca fondos con fútbol

Durante la entrevista con la Chola Chabuca, Melissa Klug no ocultó su preocupación por la millonaria deuda que arrastra con el exjugador de Alianza Lima. "Me tiene con la cabeza", confesó al referirse a la penalidad económica que deberá pagar.

Fiel a su estilo, la empresaria trató de ponerle un poco de humor al complicado momento y sorprendió con una idea que arrancó sonrisas en el set: organizar un evento deportivo para recaudar fondos.

"Llamaría, pues, a todos, mi hijo tiene un montón de amigos. Sacaría un fondo. Mi esposo es futbolista, bueno, mi futuro esposo", dijo entre risas.

El comentario no pasó desapercibido y la propia conductora intervino con una broma, recordándole a Melissa Klug que, además de la deuda con Jefferson Farfán, también tiene que ahorrar para su boda con el futbolista Jesús Barco, con quien ya tiene una hija. "Encima tiene que ahorrar para la boda, pucha qué nervios", dijo la Chola Chabuca.

Incluso, la Chola Chabuca tuvo un gesto inesperado al ofrecerle sus primeros zapatos para que sean subastados. "Quiero donarte, si me permites, mis primeros zapatos de cuero hermosos... con todo mi amor", expresó la conductora del programa Esta Noche.

Klug no se quedará de brazos cruzados

Sin embargo, Melissa Klug también dejó claro que no piensa quedarse de brazos cruzados ante el fallo. La empresaria adelantó que apelará en segunda instancia, convencida de que los jueces no interpretaron bien el acuerdo de confidencialidad que firmó con Jefferson Farfán.

"Los jueces creo que no han tomado mucha atención, han estado un poco flojos al leer, porque si bien es cierto yo firmé una cláusula de confidencialidad, es por los años vividos. Obviamente, había muchas cosas, muchos daños del pasado que yo no podía decir en televisión", argumentó.

Melissa Klug dejó en claro que, aunque apelará el fallo, no descarta organizar un partido benéfico como alternativa para cubrir los $300.000 que deberá pagarle a Jefferson Farfán. Con esa revelación, la popular Blanca de Chucuito sorprendió al mostrar que ya piensa en distintas salidas frente a la complicada situación.