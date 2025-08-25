¿Le fue infiel a Pamela Franco? Pamela López revela que Christian Cueva estuvo con OTRA mujer tras su ruptura

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¿Pamela López y Christian Cueva terminaron por otra que no era Pamela Franco? La trujillana sorprende con inesperado comentario que dejaría entrever que el futbolista habría tenido otra mujer en su vida más allá de la cantante de cumbia.

¿'Cuevita' estuvo con otra mujer que no era Pamela Franco?

Pamela López y Christian Cueva lograron conciliar para el régimen de visitas de sus hijos; sin embargo, la influencer vuelve a sorprender al soltar una tremenda revelación que volvería a colocar al jugador del Emelec en el 'ojo de la tormenta' y que lo pondría en aprietos con su actual pareja, Pamela Franco.

Pues bien, en entrevista con el programa 'Ponte en la cola', la popular 'KittyPam' confesaba que sí le habría dado un "pico" a Piero Arenas, y que este hecho era de conocimiento de su aún esposo Christian Cueva, cuando aún permanecían juntos.

Sin embargo, aprovechó las cámaras para detallar que en aquel instante, cuando intentaba reconciliarse con el futbolista, ella se enteró de la presencia de otra mujer. Según detalló, cuando todos creían que la única que estaba en el radar del popular 'Aladino' era Pamela Franco tras el fin de su matrimonio, habría existido otra en su vida.

"El padre de mis hijos tiene conocimiento de eso (el beso con Piero) porque fui yo quien le contó. (...) Esa misma noche que yo me enteré, cuando con el padre de mis hijos estaba tratando de reconciliarme, me enteré de un nuevo personaje . Pero la chica creo que ya está haciendo su vida. Una morochita que está por allá, lejos del país", señaló la trujillana.

¿Quién sería la "morochita" de Christian Cueva?

Esta impactante confesión generó intriga y una serie de cuestionamientos, ya que Pamela López dejó entrever que la manzana de la discordia de su separación con 'Cuevita' no solo habría sido Pamela Franco, sino otra fémina a la que calificó como "morochita" sin dar mayores detalles ni dando a conocer su identidad.

Sin embargo, la reportera de la nota del programa 'Ponte en la Cola' no dudó en lanzar algunas especulaciones sobre quién sería este nuevo personaje: "¿No será la sobrinísima de...? No, mejor lo dejamos ahí nomás", dejando en el aire que esta mujer podría ser una figura con alguna notoriedad pública o relación cercana a otra personalidad conocida de su entorno futbolístico.

De esta manera, Pamela López sorprende a todos al dejar entrever que cuando intentaba reconciliarse con Christian Cueva, se enteró de que él habría tenido en su radar no solo a Pamela Franco, sino a otra mujer que calificó como "morochita".