Martín Vizcarra no interpondrá ninguna acción legal por traslado a penal Ancón II, afirma su hermano

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, se pronunció respecto del traslado al penal de Ancón II del expresidente de la República. Según indicó, no se interpondrá ninguna acción legal por parte del exmandatario ante esta medida.

Martín Vizcarra tomó decisión

Mediante declaraciones a un conocido medio de comunicación, Mario indicó que el viernes 22 de agosto, día en que se realizó el proceso de traslado del expresidente del penal de Barbadillo al de Ancón ll, él mismo presentó un hábeas corpus, que fue aceptado; sin embargo, al día siguiente, Martín Vizcarra, tomó la decisión de no tomar acciones legales exclusivamente, sobre dicho tema.

"El sábado en la mañana, Martín decidió que ni él, ni el partido tome ninguna acción legal, en el sentido, exclusivamente, en reclamo de ese traslado de penal (...) Esa decisión no significa un rendirse o una claudicación de sus derechos, lo que demuestra es la entereza ", dijo a Panorama.

De tal modo, evitó responder a detalle sobre una posible victimización por parte del expresidente. Según indicó, la decisión de no tomar acciones legales no significa que se esté rindiendo ni renunciando a sus derechos, por el contrario, mostraría la "fortaleza" de Vizcarra en enfrentar dicha situación.

Vizcarra se encuentra aislado en penal de Ancón ll

Cabe mencionar que, Mario fue consultado sobre el espacio físico en que se encuentra recluido su hermano debido a que él ya lo ha visitado. Sobre ello, indicó que dicho penal es para presos comunes, por lo que temporalmente, se encuentra aislado.

En tal sentido, indicó que a diferencia del penal Barbadillo, actualmente, se encuentra en otras condiciones. Según detalló, el espacio designado para él es "pequeña y precaria". Respecto a su salud, a pesar de la situación que atraviesa, Vizcarra estaría manteniendo su optimismo en que la situación de revertirá.

Acusan persecución política

En otro momento, Mario fue consultado sobre una presunta persecución política contra su hermano. Sobre ello, precisó, que con el traslado de Vizcarra al penal de Ancón ll, no quedan dudas de que efectivamente se estarían "atropellando los derechos" del exmandatario.

"Es algo inédito en la historia judicial del Perú, trasladar a un presidente de un penal donde están otros presidentes, donde estuvo el expresidente Alberto Fujimori, trasladarlo a un penal común de alta peligrosidad, si eso no es persecución política, ya no solamente es política es persecución a la persona, es persecución a la vida, a los derechos humanos", enfatizó.

De esta manera, Mario Vizcarra, hermano de Martín Vizcarra, afirmó que no se interpondrá ninguna acción legal por parte del exmandatario ante su traslado al penal de Ancón ll.