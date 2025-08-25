¿Cuál es el precio del DÓLAR hoy en Perú? Conoce el tipo de cambio para este 25 de agosto del 2025

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

¿Sube o baja el precio del dólar? Averigua aquí el tipo de cambio de esta moneda extranjera en el Perú en la jornada de este lunes, 25 de agosto, y qué factores están influyendo en su cotización.

¿Cuál es el precio del dólar hoy en Perú?

Mantenerse informado sobre el precio de la compra y venta del dólar en el Perú el día de hoy, te permitirá tomar mejores decisiones financieras. Si tienes ahorros en esta divisa, conocer su valor también te ayudará cambiar en el mejor momento y evitar pérdidas por fluctuaciones. En ese marco, de acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), la cotización es la siguiente:

Compra: S/3.518

S/3.518 Venta: S/3.526

Tipo de cambio del dólar en Perú, según Sunat.

En caso desees obtener mayor información sobre el tipo de cambio interbancario, puedes consultar el portal web del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), que publica al final de cada día hábil un informe sobre el tipo de cambio en el país: el precio del dólar en el país cerró el viernes 22 de agosto de 2025 en 3,5200, (con una apertura de 3,5375).

Cierre del TC Interbancario y cotización del dólar, según BCRP para el 21 y 22 de agosto.

¿Dónde cambiar dólares hoy? Precios en bancos en Perú

El dólar es una moneda clave en la economía peruana, por lo que conocer su cotización diaria resulta fundamental. Los principales bancos del país ofrecen distintos tipos de cambio para la compra y venta de esta moneda estadounidense, que son los que te presentamos a continuación:

BANCO COMPRA VENTA BCP 3.493 3.542 INTERBANK 3.475 3.570 BBVA 3.419 3.598 SCOTIABANK 3.496 3.540 BANCO DE LA NACIÓN 3.470 3.590 BANCO PICHINCHA 3.469 3.569

Entre otros datos para este sábado, según el portal cuantoestaeldolar.pe, el precio del dólar Ocoña, también conocido como el 'dólar de la calle'; el que se compra y vende en el mercado paralelo, es el siguiente:

Mercado paralelo (casas de cambio): compra S/ 3.510 | Venta S/ 3.540 - Debes tener en cuenta que estos valores, con el paso de las horas, puede variar.

¿Por qué varía el precio del dólar en Perú?

El precio del dólar fluctúa constantemente debido a la interacción de múltiples factores económicos, políticos y sociales que influyen en la oferta y demanda de esta moneda en el mercado cambiario. Algunas de las principales razones son estas:

Decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU .: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones.

.: Si la FED sube las tasas de interés, el dólar se fortalece porque atrae más inversiones. Precio de las commodities como el cobre y el oro, que Perú exporta.

como el cobre y el oro, que Perú exporta. Intervención del BCRP.

Factores políticos internos, como la inestabilidad o cambios de gobierno, también generan incertidumbre y pueden hacer que el dólar se aprecie.

¿Dónde consultar el tipo de cambio?

Además de la página oficial de la Sunat, también puedes consultar cómo se comporta el tipo de cambio durante el día, en las siguientes entidades.

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Banco de la Nación (BN).

También puedes consultar en medios económicos confiables como Bloomberg, Reuters.

Es así como se dio a conocer que el precio del dólar este lunes 25 de agosto y en qué plataformas oficiales se puede conocer el tipo de cambio de compra y venta en Perú.