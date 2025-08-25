Clásico Universitario vs. Alianza: Dos menores resultaron heridos durante enfrentamiento de barras

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La jornada del clásico peruano entre Universitario y Alianza Lima se vio marcada por hechos de violencia en diferentes zonas de la capital. Uno de estos enfrentamientos, registrados en Cercado de Lima, resultó en dos menores de tan solo 13 y 15 años heridos de bala. Ambos fueron trasladados al Hospital Arzobispo Loayza en donde llevan más de 12 horas esperando ser atendidos.

Menores esperan ser operados

La tarde del último domingo 24 de agosto se registraron múltiples grescas en Cercado de Lima, Villa María del Triunfo, Independencia, El Agustino y Ate, donde transeúntes y vecinos quedaron afectados.

Luis Ángel, de 15 años, tiene una bala alojada en el cuello. Él fue herido cuando regresaba a su vivienda tras ayudar a su padre en el mercado. Fue rápidamente trasladado al hospital en donde viene esperando ser operado, para ello necesita una tomografía de contraste para evaluar el alcance del proyectil, sin embargo, la máquina no está operativa.

Por su parte, el menor de 13 años fue alcanzado por un disparo en la cadera cuando compraba su almuerzo cerca de su vivienda en la zona conocida como El Planeta. Su madre al ser informada rápidamente acudió al hospital donde lograron estabilizarlo.

Pedido al MINSA

La madre del adolescente de 15 años, en diálogo con Exitosa, explicó que se han enviado referencias a otros hospitales para la transferencia y cirugía de su hijo, pero hasta el momento no hay respuesta pese a la urgencia.

"Esta es la situación desde las 2 de la tarde. [Lo he visto] hasta las 2 de la mañana, desde las 2 de la mañana no nos dejan entrar, no nos dejan verlo. No quieren que ingresemos. (...) Yo lo único que pido es que, si no hay tomógrafo acá, que lo trasladen a otro hospital donde pueda haber y le puedan hacer la cirugía para quitarle la bala a mi hijo", solicitó al Ministerio de Salud.

La madre de familia explicó que su hijo fue herido cuando se cruzó con presuntos barristas de Universitario, ella estaba con el joven al momento de su lesión.

"Estábamos en la puerta, estaba con él y pasaron la barra de la U tirando bomba, bala botella, palos, golpeando motos. En eso, yo agarro a mi hijo y la bala me roza a mi la cabeza e impacta a mi hijo en el cuello", detalló.

Ambos adolescentes se encuentran en la misma situación, esperando más de 12 horas se atendidos y solicitan al Ministerio de Salud una respuesta rápida, dada la urgencia de sus lesiones y la necesidad de ser operados.