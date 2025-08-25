Selección Peruana: Ibáñez presentó lista de convocados para enfrentar a Uruguay y Paraguay en Eliminatorias

25/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Tras jugarse una nueva edición del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, fue difundida la lista de convocados de Óscar Ibáñez para la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL, a disputarse en septiembre próximo.

A través de sus plataformas oficiales, la cuenta oficial de 'La Bicolor' confirmó la presencia de 27 jugadores para los partidos contra Uruguay (4 de septiembre) y Paraguay (9 de septiembre) en el Centenario y el Estadio Nacional de Lima, respectivamente.

Los convocados

En el arco estarán Pedro Gallese (Orlando City - Estados Unidos), Diego Henríquez (Sporting Cristal) y Carlos Cáceda (Melgar). Los defensores nacionales son: Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Miguel Trauco, todos de Alianza Lima. Luis Abram (Sporting Cristal), Luis Advíncula (Boca Juniors - Argentina), Marcos López (Copenhague - Dinamarca), Oliver Sonne (Burnley - Inglaterra), César Inga (Universitario de Deportes) y la sorpresa es la inclusión de Matías Lazo (Melgar).

Los volantes a ser llamados nuevamente a la Videna son: Renato Tapia (Al Wasl - Emiratos Árabes Unidos), Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles y Jesús Pretell (Sporting Cristal), Alessandro Burlamaqui y Sergio Peña (Alianza Lima), Erick Noriega (Gremio - Brasil), así como Edison Flores y Jairo Concha (Universitario de Deportes).

Los llamados a romper el arco de los charrúas y guaraníes son en esta oportunidad Andy Polo y Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps - Estados Unidos), Luis Ramos (América de Cali - Colombia) de Colombia y Joao Grimaldo (Riga FC - Letonia).

Itinerario

De acuerdo con informado por la Federación Peruana de Fútbol, los entrenamientos de la selección empezarán este lunes 25 de agosto en la Videna FPF. Luego de la práctica, Óscar Ibáñez brindará una conferencia de prensa.

Posteriormente, el sábado 30 de agosto, la delegación nacional viajará a Montevideo para trabajar con miras al encuentro contra Uruguay, programado para el jueves 4 de septiembre a las 6:30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Centenario. Cabe señalar que, los trabajos de nuestros seleccionados se llevarán a cabo en el Complejo Deportivo de Peñarol.

Luego del encuentro contra 'La Celeste', la delegación retornará a Lima en la madrugada del viernes 5 de septiembre para enfocarse en el duelo ante Paraguay, a jugarse el martes 9 de septiembre a las 6:30 p. m. en el Estadio Nacional.

De esta manera, la Selección Peruana de Fútbol se alista para jugar sus últimas cartas para intentar asistir al Mundial FIFA de Canadá, México y Estados Unidos.