Joven falta a su trabajo para "farmear aura", se indigna porque le descontarán el día y evalúa demandar a su jefe

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La frase "farmear aura" se convirtió en una de las expresiones más utilizadas por los jóvenes argentinos en redes sociales. Lo que comenzó como una jerga propia del mundo gamer hoy trascendió internet y hasta llegó a las plazas, donde se organizan competencias para demostrar quién tiene más carisma y presencia.

En las últimas horas, el término volvió a ser tendencia por una insólita historia que generó miles de comentarios. Resulta que un joven decidió ausentarse de su trabajo para sumarse a esta nueva tendencia y se ha indignado porque le descontarán el día.

Joven falta a su trabajo por batalla de "farmear aura"

El pronunciamiento del empleado se ha registrado en un video que se viralizó de forma inmediata en las principales redes sociales como Facebbok, Instagram y TikTok en el que explica con mayores la situación de la cual fue protagonista.

En el material audiovisual comentó que es la primera batalla de aura en la que participa y expresó su alegría por haber ocupado el segundo puesto. Sin embargo, ese sentimiento se vio opacado por lo que le dijo el jefe de su centro de labores.

"Es mi primera batalla y la verdad es que estoy contento por haber quedado en segundo puesto, pero tengo un trabajo. Yo falté al trabajo para venir acá, le dije que iba a venir a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. Para mí esta justificadísimo que haya faltado encima quedé en segundo puesto", sostuvo.

Añadió que en caso su jefe logre cumplir su cometido le realizará "tremendo juicio" porque lo considera una falta de respeto. Al respecto sostuvo que pudo haber inventado una excusa, pero dijo algo cierto y que está "justificado".

El debate y comentarios que generó el video

El caso del joven abrió el debate en el ciberespacio debido a que algunos si compartieron la indignación que sintió el joven trabajador, mientras que otros se mostraron en contra debido a que consideraron como error que haya decidido poner como prioridad el reto viral sobre sus obligaciones laborales.

El video rápidamente comenzó a circular en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los usuarios, que tomaron con humor la particular justificación del joven para ausentarse de su trabajo.

"Me duele el corazón de saber que le descontaron el día y no lo echaron directamente", "Este es el que no quería nacer", "Y pensar que tiene derecho al voto", "Este ni trabaja", "Tiene que estar orgulloso tu jefe", "date por contento si solo se descuenta el día", fueron algunos de los comentarios.

En síntesis, un joven que decidió no asistir a su centro de labores porque iba a participar de una batalla de aura se ha viralizado al mostrarse indignado porque su jefe le descontará el día que se ausentó.