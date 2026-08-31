Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina y sus compañeros le dedican emotivos mensajes

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi le puso fin a su etapa con la selección argentina. El crack anunció su retiro mediante una carta manuscrita publicada en Instagram y, de una, sus compañeros le dedicaron emotivos mensajes para agradecerle por todo lo vivido con la Albiceleste.

Messi se retira de la selección argentina

La noticia llegó este lunes, cuando Lionel Messi decidió contar personalmente que ya no continuará jugando para la selección argentina. El futbolista publicó una carta escrita a mano en Instagram, donde explicó que tomó esta decisión el pasado 21 de julio, apenas dos días después de la final del Mundial 2026.

Messi reconoció que dar este paso no fue nada sencillo. "Dolió y duele en el alma", escribió al referirse a una decisión que, según contó, terminó de tomar luego de la muerte de su padre.

El capitán también dejó claro que siente que ya entregó todo lo que tenía para darle a su selección. "Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", señaló en su carta.

Pero eso no significa que vaya a alejarse completamente del equipo. Messi continuará su carrera en Inter Miami y explicó que, desde ahora, será "uno más" alentando a la selección argentina desde afuera, "en las buenas y en las malas, mucho más".

Sus compañeros salieron a despedir a Messi

La reacción de sus compañeros no se hizo esperar. A los pocos minutos de conocerse el anuncio, varios integrantes del plantel compartieron en sus historias de redes sociales la imagen de las tres hojas que Messi escribió a mano y le dedicaron unas palabras.

Leandro Paredes fue uno de los primeros en pronunciarse: "¡Gracias por absolutamente todo! Eres y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán", escribió junto a un corazón y la bandera argentina.

Cristian 'Cuti' Romero también le dedicó un mensaje bastante personal: "Te quiero, te admiro y te voy a estar siempre agradecido por todo lo que dejaste en mí y por nuestro país. Gracias por tanto capitán".

Rodrigo De Paul, uno de sus grandes amigos dentro del vestuario y actualmente compañero suyo en Inter Miami, optó por un mensaje mucho más extenso: "Solo gracias, el más grande de toda la historia... no te imaginas cuántas sonrisas sacaste. Eres eterno".

Ángel Di María, quien compartió con Messi varias finales y el histórico título del Mundial de Qatar 2022, fue mucho más breve, pero igual de contundente: "Gracias Eternas Capitán".

La propia selección argentina también se sumó a la despedida con un mensaje: "Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días", acompañado de una imagen de Messi levantando la Copa del Mundo en Qatar.

Así, Lionel Messi confirmó su retiro de la selección argentina después de años como capitán y referente del equipo. Aunque ahora seguirá alentando desde afuera y continuará su carrera en Inter Miami, sus compañeros dejaron claro que la despedida del capitán está siendo mucho más que un simple adiós.