Joven opina que la gente pobre debería ser esterilizada obligatoriamente: "Eviten ser como conejas"

En redes sociales encontramos los casos más insólitos y peculiares, como el compartido en X (antes Twitter), al ver cómo una joven no dudó en aconsejar a las personas de bajos recursos económicos de "esterilizarse" y no traer más hijos al mundo, evitando así problemas en su vida.

En el material audiovisual, de solo 58 segundos de duración, subido por la cuenta de @EsdeProfugos, se ve cómo Myrna Barrera dar su opinión sobre cuál era su perspectiva sobre la planificación familiar, sin esperar generar un amplio debate entre sus seguidores.

Controversial opinión

Los argumentos presentados por la joven son que las personas que no pueden mantener una familia, y solo vivirían preocupados por qué comer, o cómo solventar los gastos de sus hijos, era mejor "no tenerlos" a través de una "esterilización".

"A toda la gente de clase superbaja después de su tercer hijo deberían de esterilizarlos obligatoriamente para evitar que sigan pariendo como conejas y tengan 8 a 10 hijos por ahí. Además, a todos hacerse exámenes psicológicos para ver si son aptos para la crianza.

"¿Ustedes qué opinan? ¿Esterilización obligatoria para la clase baja después del 3 hijo?", se lee en la breve descripción del clip, que logró miles de interacciones y alrededor de 3 millones de reproducciones.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia y cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar a la joven señalando que no debería imponer su idea a los demás, que buscan formar una familia numerosa e incluso afirmaron que genera discriminación y estigmatización. Por otro lado, algunos usuarios la apoyaron tras remarcar que no deberían tener hijos si no pueden darle una vida justa.

"Apoyo el comentario de que la gente no debería tener hijos a los cuales no se les pueda dar una vida justa, pero que es eso de "esterilización OBLIGATIORIA" y personas de clase súper baja", "educar sí, esterilización forzada no", "debe ser al primer hijo", "totalmente de acuerdo, ya somos muchos", "pues tiene un punto, aunque mal expuesto. Pero es una realidad que solo vienen niños a sufrir al mundo", "suena cruel, pero es cierto", "me parece lo mejor", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en X.

De esta manera, el clip causó gran revuelo en las redes sociales al ver cómo una joven opinó que las personas que no cuentan con el dinero suficiente para solventar sus propios gastos no deberían tener hijos, porque solo lo traerían al mundo a sufrir y pasar adversidades.