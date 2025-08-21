RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Virales
Asombroso avance tecnológico

Revolución en la gestación: China desarrolla el primer robot humanoide con útero artificial

En la World Robot Conference 2025, el doctor Zhang Qifeng, fundador de la empresa china Kaiwa Technology, presentó la idea de un robot humanoide equipado con un útero artificial capaz de gestar un feto por 9 meses.

Revolución en la gestación: China desarrolla el primer robot humanoide con útero
Revolución en la gestación: China desarrolla el primer robot humanoide con útero (Foto: Composición Exitosa)

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 21/08/2025

Síguenos en Google News Google News

China podría marcar un antes y un después en la reproducción humana gracias a los grandes avances de la tecnología. En la World Robot Conference 2025, realizado en Pekín, el doctor Zhang Qifeng, fundador de la empresa Kaiwa Technology, presentó la idea de un robot humanoide que estaría equipado con un útero artificial capaz de gestar un feto por nueve meses y posteriormente dar a luz.

Revolución en la gestación

El innovador sistema se basa en investigaciones previas sobre biobolsas que mantuvieron con vida a animales prematuros en laboratorio, pero integrar esa tecnología dentro de un robot humanoide es un paso nuevo.

Cabe resaltar que, el prototipo, que aún se encuentra en fase experimental, contiene un líquido amniótico sintético y suminstra los nutrientes necesarios, mediante una manguera que emularía el cordón umbilical, para el desarrollo del feto durante las 40 semanas de embarazo. Respecto a ello, sus desarrolladores consideran que esta pueda ser una posible solución para parejas con problemas de fertilidad.

"La tecnología del útero artificial ya está en una etapa avanzada y ahora necesiata ser implantada en el abdomen del robot para lograr un embarazo, permitiendo de esta manera que el feto crezca dentro de él", explica el doctor Zhang Qifeng.

Pese a que primera vista este desarrollo tecnológico es sorprendente, aún quedan algunas incógnitas al respecto. Por ejemplo, no se ha explicado de manera detallada cómo se fecundan e implantan los óvulos en este sistema, un aspecto clave para comprender la viabilidad real de la propuesta. No obstante, lo que sí han adelantado es que esperan tener un modelo listo en un plazo de un año. Además, la empresa afirma que el prototipo funcionaría a partir del 2026 con un costo estimado de 14 mil dólares.

Moáis de la Isla de Pascua en alerta: Aumento del nivel mar podría desaparecerlos en 2080
Lee también

Moáis de la Isla de Pascua en alerta: Aumento del nivel mar podría desaparecerlos en 2080

La gestación artificial no es nueva

Pese a que pueda sonar revolucionario, la gestación en úteros no es completamente nueva. Debido a que en 2017 un equipo del Children's Hospital de Filadelfia consiguió que un cordero prematuro se desarrollara con éxito en un dispositivo bautizado como biobag

Este dispositivo era una bolsa de vinilo transparente, rellena con una solución salina templada que imitaba el líquido amniótico, mientras que en el caso de los nutrientes llegaban al feto a través de un tubo conectado al cordón umbilical.

Hombre fue a hotel pensando que su esposa estaba con otro: Lo que descubre lo deja en shock
Lee también

Hombre fue a hotel pensando que su esposa estaba con otro: Lo que descubre lo deja en shock

De esta manera, se dio a conocer que en China, la empresa Kaiwa Technology, presentó la idea de un robot humanoide que estaría equipado con un útero artificial capaz de gestar un feto por diez meses y posteriormente dar a luz.

Temas relacionados China gestación robot humanoide útero artificial Zhang Qifeng

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA