Marina de Guerra: Oleajes anómalos se registrarán en el litoral hasta el 27 de agosto

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), informó la continuación de los oleajes anómalos de ligera a fuerte intensidad en el litoral peruano.

Según el Aviso Especial N.º 38-25 de la DHN, de fecha 20 de agosto del 2025, este fenómeno estará presente hasta este viernes 27 de agosto. En tal sentido, te recordamos su pronóstico en la siguiente nota.

Oleajes hasta el 27 de agosto.

Detalles del nuevo oleaje en el mar peruano

De acuerdo con las estimaciones de la DHN, en el litoral norte - de Tumbes hasta Salaverry - el arribo del oleaje ligero se registró desde la tarde del sábado 23 de agosto del 2025. Asimismo, hasta este domingo 24 el nivel será fuerte, decreciendo a moderado a partir de la mañana del lunes 25 de agosto.

Del mismo modo, para la costa centro (zona al sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona), se estima que entre el sur de Salaverry y Chancay el oleaje ligero persistirá todo el domingo 24, volviendo a moderado desde la tarde del lunes 25 de agosto.

Con referente al sur de Chancay hasta San Juan de Marcona, el oleaje de fuerte intensidad al suroeste empezó la mañana del sábado 23 de agosto, regresando a nivel moderado la madrugada del lunes 25 de agosto del presente.

En el litoral sur, desde San Juan de Marcona a Ilo, el nivel del mar descenderá de fuerte intensidad a nivel moderado desde la noche del domingo 24 de agosto.

Es importante recordar que, según lo estimado por la Marina de Guerra del Perú, los oleajes anómalos podrían afectar principalmente las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas en las zonas mencionadas.

Recomendaciones ante aviso de oleaje anómalo

Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) exhorta a las autoridades regionales y locales a orientar a su población en cuanto a medidas de protección específicas, evitando exponerse a este fenómeno para prevenir accidentes y/o daños personales y materiales.

Del mismo modo, recomienda seguir suspendiendo las actividades portuarias y de pesca, así como, asegurar las embarcaciones y/o retirar las flotas pequeñas hacia tierra firme. Además, se debe evitar actividades deportivas y recreativas durante el período de oleaje, y los campamentos cerca de las zonas de playa.

Finalmente, el INDECI, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), comunicó que seguirá monitoreando los departamentos del litoral peruano en coordinación con las oficinas de Gestión del Riesgo de Desastres y la DHN, con la finalidad de brindar información a las autoridades y población en general sobre los eventos que se presenten.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, es importante que las autoridades asuman con mucha responsabilidad el presente aviso para evitar situaciones que puedan poner en peligro a sus vecinos.