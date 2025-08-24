Callao: Anuncian cierre del malecón de La Punta tras oleaje anómalo que inundó la Plaza Grau

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante las primeras horas de este domingo 24 de agosto, la costa peruana ha sufrido el impacto de un oleaje anómalo que ha generado diversos daños en distintos puntos del país. Por ejemplo, en el Callao, espacios céntricos de esta provincia constitucional se vieron afectados por este fenómeno lo que llevó a tomar medidas drásticas por parte de las autoridades.

Anuncian cierre del malecón de La Punta

El Gobierno Regional del Callao, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado donde indicó que la Plaza Grau había quedado inundada y que el acceso al público hacia el malecón de La Punta para salvaguardar la integridad de sus cientos de visitantes.

"En la Plaza Grau se presenta oleaje fuerte, con charcos de agua en la plaza (acceso libre al público). En Playa Chucuito se registra oleaje moderado, sin novedad. En La Punta se reporta oleaje fuerte, manteniéndose el acceso al malecón cerrado", indicaron.

Seguidamente, el entidad chalaca pidió a sus ciudadanos que puedan transitar con precaución en las inmediaciones de los puntos cercanos al mar para así evitar cualquier tipo de incidente. Además, indicaron que se procederá a la limpieza de vías como La Costanera la cual quedó repleta de piedras por las constantes olas.

🚨¡𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐃𝐄 𝐎𝐋𝐄𝐀𝐉𝐄 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐂𝐀𝐋𝐋𝐀𝐎❗🌊



🫡 El Gobierno Regional del Callao, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Callao, informa a la población sobre el arribo de oleajes anómalos en el litoral chalaco. 👨‍👩‍👦‍👦 pic.twitter.com/lsS8NMtD1U — Gobierno Regional del Callao (@RegionCallaoPe) August 24, 2025

"Por tu seguridad, se coordinó con las municipalidades la limpieza de vías afectadas y se recomienda la restricción de tránsito en zonas cercanas al impacto", añadieron.

Técnico de la Marina pierde la vida por oleaje anómalo

Además de daños en la costa, este fenómeno natural cobró la vida de un técnico de la Marina de Guerra del Perú mientras intentaba asegurar unas embarcaciones. De acuerdo a los primeros reportes, el técnico de segundo maniobrista Roberto Carlos Tello Bances falleció tras caer al mar en del distrito de San José, Lambayeque, al momento de cumplir con sus funciones.

Fallece técnico de la Marina de Guerra por oleajes anómalos en Lambayeque.

Lamentablemente, el marino quiso poner a buen recaudo las naves asignadas a su nombre bautizadas como "Catarino" y "Malabrigo". Pese a la rápida reacción de sus compañeros, el cuerpo fue encontrado sin vida a casi un kilómetro de donde se produjo el incidente.

Como se recuerda, el gobierno peruano, a través de Defensa Civil, ordenó el cierre de más de 100 puertos por la presencia de este evento natural.

De esta manera, el acceso al público hacia el malecón de La Punta quedó cerrado luego que el oleaje anómalo registrado en nuestras costas impactara en dicha zona. Además, se conoció que la Plaza Grau quedó inundada por este fenómeno.