Vía Evitamiento: Poste cae sobre auto y ocasiona intenso tráfico con sentido al centro de Lima

24/08/2025

El intenso tráfico en Lima parece de nunca acabar. Esta vez, un nuevo poste de alumbrado público cayó sobre la Vía Evitamiento e impactó sobre un auto negro dejando completamente inutilizado. Como era de esperarse, este hecho ocasionó una gran congestión vehicular con sentido hacia el centro histórico de Lima.

Poste cae sobre la Vía Evitamiento

El incidente se registró sobre la tarde este domingo 24 de agosto donde un carro negro sedán impactó contra este poste y terminó sobre la berma central de esta importante arteria de la capital.

Afortunadamente, las autoridades que se encuentran en el lugar no han dado a conocer sobre la existencia de algún herido. Eso sí, el tránsito con dirección al centro y norte de Lima se encuentra restringido.

"Se registra un siniestro en la Vía De Evitamiento, a la altura del puente Ramiro Prialé. La caída del poste de alumbrado público afecta el tránsito con sentido a Lima. Nuestras unidades de auxilio vial se encuentran en el punto", indicó Lima Expresa en sus redes sociales.

Lima Expresa informa:

Poste calló sobre la Vía Evitamiento en el Rímac

Un hecho similar se dio este pasado sábado en la misma Vía Evitamiento cuando un poste de alumbrado público cayó sobre el pavimento en el distrito del Rímac, a la altura del Puente Trujillo. Esta vez, no hubo ningún vehículo comprometido, pero si se registró un intenso tráfico con dirección al sur.

Este hecho generó un colapso en todo Lima Norte ya que cortó la única avenida que conecta a esta parte de la capital con el centro y el el otro extremo de la ciudad. Fueron varias horas donde esta arteria quedó restringida lo que incluso afectó a otros sistemas de transportes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú intentaron desviar los autos, camiones pesados y unidades de transporte público por la avenida Habich y puedan dirigirse hacia el Rímac. Sin embargo, esto no fue suficiente por lo que la vía del Metropolitano terminó siendo invadida.

Producto de ello, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), indicó que los buses de este sistema presentaban una demora en sus recorrido y algunas líneas tuvieron que ser modificadas por el congestionamiento.

