San Juan de Lurigancho: Capturan a falsos trabajadores de Sedapal que asaltaban viviendas

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Policial

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de cuatro sujetos que iban disfrazados con uniformes de Sedapal y aprovechaban las casas vacías o con adultos mayores para ingresar a robar dinero y objetos de valor.

Capturan a falsos trabajadores de Sedapal en San Juan de Lurigancho

Cuatro delincuentes se hacían pasar como trabajadores de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) para ingresar a diversas casas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Según informó el coronel PNP Pedro Rojas, jefe del Escuadrón Verde, los criminales sorprendían a sus víctimas al indicarles que tenían un reporte de algún desperfecto de su servicio de agua potable o desagüe, lo que les daba carta abierta para poder ingresar.

La banda criminal identificada como 'Los Topos Elegantes' tenía como principales víctimas a los adultos mayores y niños que se encuentran solos en sus viviendas. Además, aprovechaban las primeras horas del días para aprovechar las salidas al trabajo de otros miembros del hogar.

A los criminales se les incautó S/ 5,620, $ 580 y cuatro celulares. Aparentemente, este dinero incautado sería producto del robo de las viviendas. Las últimas víctimas de los malhechores fueron una pareja de ancianos. Los ladrones, al ingresar al domicilio, inspeccionaron la casa en busca de llevarse dinero y otros objetos de alto valor. Al ser increpados por los dueños de casa, los delincuentes respondieron que entraron a limpiar los desagües por presencia de roedores.

Policía Nacional identificó a los delincuentes

La PNP logró la identificación de los cuatro delincuentes Raúl Loayza Caihuallo, Rolando Jeffry Ramírez Ramos, José Antonio Matienzo Paucar y Jonathan Chuquipiondo Lizarzaburu, presuntos integrantes de la banda 'Los Topos Elegantes'. Según información policial, todos los detenidos cuentan con antecedentes por robo agravado y tráfico ilícito de drogas y, en esta ocasión, han sido detenidos en delito flagrante luego de haber confesado su participación.

Posteriormente a su intervención, fueron puestos a disposición de la DEPINCRI de San Juan de Lurigancho. El equipo policial recomienda que antes de abrir la puerta de las viviendas, se debe contactar con Sedapal para corroborar si la visita es verídica o no y pedir la debida identificación del personal presentado.

La Policía Nacional del Perú logró la identificación de los cuatro criminales que se hacían pasar por trabajadores de Sedapal para robar viviendas en el distrito de San Juan de Lurigancho. Las autoridades piden que se consulte con el servicio antes de hacer ingresar a cualquier personal dentro de casa.