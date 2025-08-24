Universitario vs. Alianza Lima: Así formarán 'cremas' e 'íntimos' para el clásico del fútbol peruano

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario y Alianza Lima se enfrentan este domingo 24 de agosto en lo que será una nueva edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano. El encuentro está pactado para iniciar a las 5:30 p.m. ante más de 50 mil hinchas merengues que abarrotarán las cuatro tribunas del Estadio Monumental.

Onces confirmados en Universitario y Alianza Lima

Para este encuentro, tanto Jorge Fossati como Néstor Gorosito mandan lo mejor de sus planteles para seguir en la pelea por el Torneo Clausura. Por el lado del local, arrancará casi el mismo equipo que empató 0-0 en Brasil ante Palmeiras salvo por la inclusión de Edison Flores y Alex Valera por Jairo Vélez y Diego Churín,

Los íntimos, por su parte, repetirán el once que venció 2-1 a la Universidad Católica de Ecuador en la altura de Quito. Carlos Zambrano se recuperó de su dolencia y será del arranque, mientras que Alessandro Burlamaqui será titular en el mediocampo.

De momento, el dueño de casa cayó al segundo lugar de la tabla de posiciones luego del empate de Sporting Cristal 2-2 ante UTC en el Alberto Gallardo. Por ello, Universitario quiere seguir siendo el único puntero y así evitar que su eterno rival lo iguale en puntos en la primera casilla.

Universitario: Sebastián Britos, César Inga, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, Jesús Castillo, Martín Pérez Guedes, Jairó Concha, José Carabalí, Edison Flores y Alex Valera.

Alianza Lima va por el golpe en el Monumental

Los íntimos no solo quieren sacarse la espina de lo que fue el clásico anterior donde empataron sobre la hora ante el compadre, sino que también buscan trasladar el buen rendimiento mostrado a nivel internacional al torneo local donde aún siguen en deuda.

Y como ya es costumbre en 'Pipo' Gorosito', el equipo de Alianza Lima no sufrirá cambios para este encuentro. Además, suman la presencia de Pedro Aquino en el banco de suplentes de quien incluso se especulaba que podría ser titular.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Hernán Barcos.

Noticia en desarrollo...