Alberto Rodríguez evitó decir si es hincha de la 'U' o Alianza: "No quiero revelar de quién soy"

24/08/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El exdefensor de la selección peruana Alberto Rodríguez, se destacó como uno de los mejores de su generación. Su nivel le permitió ser parte de los tres grandes del fútbol nacional, Universitario de Deportes, Alianza Lima y Sporting Cristal. En una reciente entrevista para el podcast de Juan Vargas, evitó mencionar de cuál es hincha.

¿De Universitario o Alianza Lima?

La plática en 'La Parrilla del Loco' tocó varios temas, como su paso por Europa, su etapa con la blanquirroja o su hinchaje. Sobre este tema, el hoy pastor evangélico dejó una sugerente respuesta y evitó dejar en claro cuál equipo se considera hincha, pero sí en cuál se sintió mejor.

"No quiero revelar de quién soy hincha, ya eso queda al criterio. Entre los dos... no puedo sacar a Cristal, pero Universitario... Cristal está en el corazón", manifestó 'El Mudo'.

Cabe precisar que el exfutbolista inició su carrera en Sporting Cristal, debutando en 2002 hasta que fue vendido en 2006 al Sporting Braga de Portugal. Regresó al Rímac en 2015, quedándose por año y medio. En 2017 firmó por la 'U', jugando tres temporadas. En 2020 arribó a Alianza Lima, en la campaña de descenso que fue salvado en el TAS.

En 2019, 'El Mudo' ya había descartado ser hincha celeste, pese a ser identificado por ser de sus canteras y jugado gran parte de su carrera ahí. "Muchos creen que soy hincha de Sporting Cristal pero la verdad es que no soy hincha. Pero el cariño uno no se lo puede olvidar", aclaró cuando era jugador 'crema'.

Sin elección entre Markarián o Gareca

Otra interrogante que le hizo Juan Vargas fue por su preferencia en los entrenadores que tuvo en la selección peruana. Alberto Rodríguez, evitó quedarse elegir entre Sergio Markarián o Ricardo Gareca y reconoció que ambos fueron importantes para él.

"No puedo ser mezquino, los dos. Lo que pasa es que tu situación (la de Vargas con Gareca) no es igual a la mía. Desde tu punto de vista vas a decir que hay adulación", replicó el ex defensa central.

Cuando Ricardo Gareca estuvo a cargo de la blanquirroja, borró de la convocatoria al 'Loco' y a Claudio Pizarro, en el proceso rumbo a Rusia 2018. Luego de concretar la clasificación al Mundial, mantuvo su postura y no los llevó a la cita.

De este modo, Alberto Rodríguez no quiso confesar si es hincha de Universitario o Alianza Lima. Sin embargo, manifestó su preferencia por el cuadro 'crema', donde pasó tres años de su carrera.