Mujer OLVIDA a su hijo en el Uber y llama al chofer para recuperarlo: "¿No dejé un niño chiquito?"

30/11/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Olvidar objetos personales en un Uber, como mochilas o computadoras, es algo común, pero un reciente caso dejó a todos sorprendidos. Una mujer olvidó a su hijo pequeño dentro del auto y, al darse cuenta de lo ocurrido, no tuvo más opción que llamar al chofer para recuperarlo. Aunque este curioso incidente tuvo un final feliz, sirve como recordatorio de la importancia de estar atentos para evitar tragedias.

Insólito descuido de una madre

En el video, que fue grabado por la cámara de seguridad del vehículo, se muestra al chofer recibiendo una llamada telefónica de la madre. Evidentemente consternada, le pregunta al conductor: "Oiga, ¿no dejé un niño ahí en el carro? ¿Un niño chiquito de 2 años?".

El chofer, sorprendido, voltea al asiento trasero y pregunta al nuevo pasajero que acaba de subir al vehículo: "¿No es tu hijo?". A lo que el pasajero, con tono de humor, responde: "No, pues pensé que era el tuyo".

Al confirmar que efectivamente el niño aún se encontraba en el auto, el chofer le responde a la madre: "Sí, aquí lo dejó." La mujer, visiblemente nerviosa, le ruega: "¡Ay, oiga, ¿se puede regresar?".

El conductor, para sorpresa de la madre, consulta al nuevo pasajero, quien amablemente acepta regresar para solucionar la situación. Todo esto ocurrió mientras la mujer se encontraba aterrada por el descuido.

Reacciones en redes sociales

El video rápidamente acumuló más de 23 mil reacciones en las redes sociales, desatando una mezcla de emociones entre los usuarios. Muchos se mostraron sorprendidos por la tranquilidad con la que el niño permaneció en el vehículo, sin emitir ningún llanto.

Algunos comentarios destacaron la incomodidad del momento, como: "Al niño se lo roban fácil, porque no llora ni nada" o "Me da risa y miedo a la vez". Otros, más preocupados, dijeron: "Me aterra pensar en qué hubiera pasado si el conductor no hubiera sido una buena persona".

Aunque la historia tuvo un final tranquilo y afortunado para todos los involucrados, la situación podría haber tenido un desenlace mucho más grave si las circunstancias hubieran sido diferentes.

Si el conductor no hubiera sido tan atento y responsable, o si el pasajero no hubiera accedido a regresar para solucionar el problema, el caso podría haber tenido serias repercusiones.

Afortunadamente, la mujer que olvidó a su hijo en el Uber logró recuperarlo tras llamar al chofer, quien actuó de manera rápida y responsable. Este suceso destaca la importancia de mantener siempre la atención en los niños para evitar situaciones de riesgo.