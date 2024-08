Pelea en final de vóley en los JJ. OO. tuvo momento conmovedor: DJ calmó la situación con 'Imagine'

10/08/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un momento tensó se vivió durante la final de vóley playa femenino en los Juegos Olímpicos París 2024. La disputa por el primer puesto entre Canadá y Brasil se volvió tendencia, luego de que las deportistas de ambos países empezaran a discutir muy seriamente. Sin embargo, el DJ del evento tuvo una ingeniosa idea, a fin de calmar la situación.

Pelea en final de vóley termina... ¿bien?

El hecho ocurrió durante el tercer set, en donde las brasileñas se encontraban muy seguras con un marcador de 11-8 a su favor. Sin embargo, debido a la tensión, las jugadoras Brandie Wilkerson y Duda, de Canadá y Brasil respectivamente, se enfrascaron en una acalorada discusión, lo cual llevo a una amonestación hacia la canadiense, quien recibió tarjeta amarilla.

En ese instante, y para calmar los ánimos, el DJ del estadio no tuvo mejor idea que colocar una particular canción: Imagine, de John Lenon. Esta icónica canción es conocida por su particular letra, el cual hace un llamado a la paz y la unidad. Al sonar en el lugar, el público no pudo evitar conmoverse y reaccionar, entre risas y aplausos.

Después del curioso momento, el equipo brasileño logró imponerse en el partido, por lo que consiguieron la victoria y, a su vez, obtuvieron la ansiada medalla de oro en París 2024. Pese a ello, el video del conmovedor suceso se volvió viral en las redes, siendo lo más llamativo de la jornada deportiva.

In-cro-yable, je trouve ça magnifique, quel mouv de génie de la part du DJ ❤️ #BRACAN #OlympicGames pic.twitter.com/DCI5Alpdtv — alou ღ (@n0rdsudd) August 9, 2024

Usuarios reaccionan a conmovedor momento

Tras la difusión del clip en las redes sociales, miles de usuarios reaccionaron al conmovedor suceso que ha acumulado innumerables visualizaciones. Muchos destacaron la iniciativa del sonidista, elogiando su actitud frente al tenso momento. Asimismo, no dudaron en opinar de forma divertida.

"Genio el DJ", "Todos haciendo corazoncitos, jaja me encantó", "El DJ también merece la medalla de oro", y "Utilizó Imagine, denle un premio Nobel de la paz por favor", fueron algunos de los hilarantes comentarios que recibieron muchos de los clips compartidos.

Así fue la final entre Brasil y Canadá

El equipo de voley playa de Brasil abrió una ventaja de 12 - 7 en el desempate del primero a 15 cuando, después de un duelo en la red, Brandie Wilkerson comenzó a gritar y señalar a Duda.

Superado el percance, Brasil solo necesitó solo cinco puntos más para acabar Canadá, por lo que se consagró como campeón olímpico. Fue así que, la pelea en la final de vóley femenino de los JJ.OO. tuvo en momento conmovedor, luego de que el DJ decidiera colocar 'Imagine' para calmar la tensión.