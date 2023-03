09/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Fundado en 2012, Tinder es un sitio de aplicación de citas que conecta a solteros en su área y en todo el mundo virtualmente. En general, la aplicación funciona de manera bastante simple: debes crear un perfil, anotando su ubicación actual, género, edad, distancia y preferencias de género. Luego comienzas a deslizar. Después de ver la foto de alguien y una pequeña biografía, puede deslizar el dedo hacia la izquierda si no le gusta o hacia la derecha si le gusta. Si otra persona le da me gusta su perfil, ambos están emparejados y pueden comenzar a chatear entre sí. Pero esto es algo que no ocurrió con una joven rusa, quien se sorprendió al ver que los hombres en Perú colocan fotografías de sus perros en sus perfiles.

Todo parece indicar que los peruanos creen plenamente que sus mascotas son la clave perfecta para atraer a otros, ya que la usuaria de TikTok @machine_gun_ afirma haber descargado Tinder al momento de llegar a nuestro país y quedó sorprendida tras ver los singulares perfiles: muchos tenían fotografías de sus animales.

Reacciones hilarantes

Hasta el momento, suma más de 135.000 visualizaciones. Los usuarios no dudaron en comentar sobre este peculiar caso.

"Acepta al perrito con chelas", "¿Y te decidiste por un perrito o por un gatito?", "Es que hay que presumir lo bonito", "Yo soy esa persona que presume a su bendición", "Yo soy esa persona que presume a su bendición", "Son usuarios que aman a los animales", "Y esos son los más lindos", "La realidad de mi país", son algunos de los comentarios más hilarantes.

Los perros pueden ser la clave del éxito romántico

Honest Paws encuestó recientemente a 600 solteros que usaban aplicaciones de citas en Estados Unidos y descubrió que tener un perro aumenta significativamente las posibilidades de una persona de encontrar una pareja potencial.

Según los resultados de la encuesta, el 70% de los encuestados cree que tener un perro en sus fotos de perfil les ayuda a obtener más matches. Mientras tanto, el 60% dijo que está más tentado a coincidir con alguien que tiene un perro en su foto de perfil.

En tanto, 64% de los encuestados por Honest Paws sostuvieron que cortarían lazos con alguien que mintiera sobre tener un perro en su perfil de la aplicación de citas, Tinder.