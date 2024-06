Revelan exorbitante cifra que gana un carrito emolientero en el Perú: "Más que un profesional"

12/06/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Ante el creciente frío que se vive en el Perú, muchas personas no dudan en recurrir a tomar una bebida caliente que pueden encontrar al paso gracias a la presencia de carritos emolienteros. Sin embargo, un tiktoker decidió impactar a todos revelando cuánto ganan al mes estos emprendedores.

A veces salimos apurados de nuestras casas y no nos da tiempo de poder preparar los desayunos, pero muchos no dudan en acudir a la esquina de sus localidades o en los paraderos donde esperan su bus, ya que tienen a sus salvadores del día presente esperándolos con un delicioso y nutritivo desayuno a la venta.

¿Cuánto gana un emolientero?

En el material audiovisual, de solo 24 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un joven identificado como Diego subió en su cuenta de TikTok, el recorrido que realizó en una calle para acercarse hasta un puesto de venta de desayuno y preguntar a la propietaria cuál es su ganancia mensual.

Según reveló la emprendedora peruana, gracias a la venta de distintos panes con huevo, queso, palta, pollo u otro ingrediente, así como bebidas tradicionales como quinua, emoliente, soya logra conseguir una cifra mayor a lo que un profesional percibe.

"¿Qué tan rentable es un carrito emolientero? Gana más que algunos profesionales", se escucha decir en un inicio al tiktoker.

Sorprendente cifra

Tras realizar algunas sumas y cálculos, el joven dejó impresionados a todos ya que aseguró que un ingreso promedio por cliente era de S/3.50. Por lo cual, si se trabaja mañana y noche se hace 100 clientes por día.

"Es real. Muchos pueden hacerse más. Trabaja 26 días al mes, tiene 9 mil lucas, aquí le restamos el 30% de insumos, le agregamos costo de ayudantes, trámites de permisos de Municipalidad, mantenimiento del carrito y algunas mermas. Mínimo 4 mil soles (líquido en ganancia) por carrito. Imagínate en 10 carritos", comentó en redes.

A la conclusión que llegó Diego fue que un vendedor con un carrito emolientero o venta de desayuno logra ganar un promedio de S/4 mil mensuales.

¿Qué dijeron los seguidores?

Como era de esperarse, el video se volvió tendencia rápidamente y generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en quedar en shock al saber que un emprendedor puede ganar más que un profesional. Por otro lado, algunos usuarios añadieron que también depende del trato que dan a sus clientes.

"Yo trabajo de emolientero ¿es matado? Al comienzo sí, más aún si no tienes experiencia. ¿Se gana bien como dice el video? Sí y no, me explico... depende de varios factores", "es cierto, yo trabaja para una señora ella preparaba todo y yo vendÍa en el día y en la noche, me pagaba 350 semanal", "ni un ingeniero llega a ese sueldo", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en TikTok.

De esta manera, un tiktoker causó gran revuelo en las redes sociales al revelar la exorbitante ganancia que obtienen los vendedores de desayuno o carrito emolientero mensualmente en el país.