Influencer peruana revela escalofriante experiencia paranormal en su casa: "Susurraron y dijeron 'vete'"

En un episodio reciente del popular podcast de YouTube '3:33 Basado en hechos reales', el equipo detrás del programa invitó al 'Team Bolo', compuesto por Ely, David y Ariana Bolo Arce. Durante la entrevista, la conocida influencer peruana, compartió una experiencia paranormal que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

En un relato impactante, Ariana Bolo Arce recordó el momento en que una amiga, Rosa, visitó su casa para celebrar su cumpleaños.

"Una de mis amigas decidió ir a mi casa para mi cumpleaños. Se llama Rosa y entonces estábamos jugando en mi cuarto. En una de esas, Rosa estaba sentada en mi camarote. Este cuarto era solo nuestro cuarto de juego, más no de dormir. Ahí teníamos nuestra ropa y una cama, pero esa cama no se utilizaba para nada más que para sentarse cuando venían visitas y conversábamos", inició Ariana.

Mientras estaban en el cuarto de la influencer peruana, Rosa, quien estaba sentada en un camarote, se levantó después de escuchar un susurro que le ordenaba marcharse. Este incidente desconcertante dejó a todos los presentes atónitos y preguntándose sobre la naturaleza de lo que habían presenciado.