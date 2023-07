¿Se arrepintió? Fan de Rosalía y Rauw Alejandro pide ayuda para borrar tatuaje

27/07/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Muchos fanáticos han quedado tristes tras la reciente noticia de la ruptura de los cantantes Rosalía y Rauw Alejandro, por lo cual tratan de deshacerse de cualquier recuerdo que tengan de ambos juntos. Es así como un joven se volvió viral por buscar ayuda para borrar su tatuaje de las iniciales de ambos artistas.

Busca ayuda para borrar tatuaje

En la publicación compartida por la cuenta de @Callmepuxi, en la plataforma de Twitter, se ve una fotografía donde un joven detalla que necesita de la ayuda de un especialista para borrar de su mano izquierda, la palabra "RЯ", que se hizo hace unos meses en alusión a la colaboración musical entre Rosalía y Rauw Alejandro.

El joven había publicado orgulloso el tatuaje el pasado 28 de marzo con la frase: "Vampiros sonando ahora, pa' siempre #RЯ @rosalia @rauwalejandro". Sin embargo, antes de los cuatro meses publicó un nuevo tuit para intentar borrar toda señal de que ambos artistas estaban en una relación.

"¿Alguien tiene un contacto para borrar tatuajes? Es para una amiga jajaja", escribió de forma irónica, generando que muchos internautas no dudaran en brindar algunos consejos e ideas divertidas para encubrir el tatuaje.

Fan de Rosalía pide ayuda para borrarse tatuaje con sus iniciales y de Rauw Alejandro.

¿Qué dijeron los usuarios en redes sociales?

Como era de esperarse, la publicación se volvió tendencia y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar manifestando que no debió dañar su piel por otras personas "que ni sabrán de su existencia".

"Hay que ser friki para tatuarse eso y aparte es muy feo", "así no hubieran terminado, quedó horrible, lo siento", "me parece una locura tatuarte iniciales de una pareja que ni conoces", "¿en la cabeza de quién? Tatuarse amoríos de famosos que nunca duran", "ponle cabezas y ya son dos personas peleándose", "hayan terminado o no, de todos modos, quítatelo", "¿a quién se le ocurre", "si quieres, nos podemos hacer los locos y hacemos como que es el logo de Rolls Royce", fueron algunas de las principales reacciones de los internautas en Twitter.

De esta manera, la publicación viral causó gran conmoción en las redes sociales y fue compartido por otros medios de comunicación, tras conocer cómo un joven buscaba desesperadamente la ayuda de alguien para borrar el tatuaje de las iniciales de Rauw Alejandro y Rosalía tras la reciente noticia de su ruptura amorosa.