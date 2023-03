¡Se pasó! Joven irrumpe en iglesia para impedir una boda de desconocidos: "¡Yo me opongo!"

01/03/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Video viral. Un usuario de Tik Tok, identificado como @lokoenpaz, grabó cuando ingresó a una iglesia para interrumpir una boda. En el video se puede observar cuando el joven ve a los novios y grita: "¡Yo me opongo!". Este clip se volvió viral en la red social de Tik Tok.

Cabe señalar que, en la grabación también se ve al joven reírse de la broma que realizó a la pareja de novios y a los asistentes de la ceremonia, la pareja de novios, los invitados y el cura se queda asombrado por lo ocurrido; tras ello, el joven se retiró de la escena y su amigo, quien grababa el video, se ríe.

En la descripción del video del usuario de Tik Tok se lee lo siguiente: "nuevo trend". Este video que fue subido por un ciudadano peruano se volvió viral en cuestión de segundos. Hasta el momento, cuenta con más de 5 millones de reproducciones, además con más de 620 mil 'Me gusta' y con más de 3 mil comentarios.

Es preciso indicar que, varios usuarios de Tik Tok al observar el video del joven interrumpir una boda, se manifestaron y revelaron cuál sería su reacción si pasan por una situación similar. Mientras que otros, atinaron a reírse y a señalar que la novia pensaría que quien irrumpía en la boda era su ex.

"Si hacen eso en mi boda, enfurezco", "El momento fue muy incómodo", "Faltó decir: 'me equivoqué de boda'", "La novia pensando que era su ex", "Lo quiero desearía hacer algún día, pero sé que no tendría el valor", "Una chela para este buen hombre por favor", "Los novios, pos ya valió el matrimonio", son algunos de los comentarios de los usuarios de Tik Tok.