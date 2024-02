¿Se instalará Tinder? Keiko Fujimori y sus planes para el 14 de febrero: "Solterísima a los 50"

Keiko Fujimori sorprendió a sus seguidores publicando un video en redes sociales, donde reveló sus planes para el próximo 14 de febrero. Dentro de tantas opciones, sorprendió una mención a la red de citas Tinder, a la cual se refirió.

La hija del expresidente Alberto Fujimori habló de sus planes para el 'Día de San Valentín'. También sorprendió a los usuarios de internet al calificarse como una "solterísima de casi 50 años".

La lideresa de Fuerza Popular habló de la posibilidad de instalarse la popular aplicación de citas Tinder, al ver que sus amigas cercanas ya tenían una pareja. Sin embargo, rápidamente descartó esa posibilidad.

"Ya mis hijas están bastante grandes así que cada uno tiene sus propios planes. Pensaba decirle a mis amigas para hacer algo, pero todas tienen sus galanes, así es que: qué disfruten. Luego me sugirieron por qué no te bajas Tinder, pero la verdad no estoy preparada todavía ¿O sí?", expresó.