Vendedor ambulante desinfla llantas y raya camioneta de conductor: "No compraron sus productos"

Un vendedor ambulante generó polémica en las redes sociales tras ser captado por un conductor rayando y ponchando las llantas de un sujeto, que aparentemente se habría negado a comprar los productos que ofrecía a la venta. El caso fue difundido en X.

Muchas personas recurren salir a las calles para poder vender golosinas o cualquier otro producto que les permita obtener un dinero que los ayude a llevar un "pan a la mesa cada día". Sin embargo, ocurren incidentes que se viralizan rápidamente y causa cientos de reacciones.

En el material audiovisual, de solo 23 segundos de duración, se ve el preciso momento en que un ambulante, que usa un polo de color anaranjado y un sombrero, aprovecha el tráfico para rayar una camioneta blanca con un objeto punzocortante. La escena fue captada el 14 de diciembre.

Según lo revelado por la cuenta @BereniceDiazG, el hecho que calificó como "acto vandálico" ocurrió en el puente del Gato Bronco, en el cruce de la vía rápida Alamar y Bulevar Clouthier. Los internautas al ver el caso aseguraron que el sujeto realizaba lo mismo con otros conductores que se negaban a comprar sus productos.

"Ese mismo vendedor es muy agresivo si no le compras su producto. Cometió vandalismo. Todos los días lo encuentran ahí. #reglamentos. Se requiere no dejar pasar este tipo de acciones a nadie", expresó un usuario identificado como Vicente Gaytán en Facebook.

Posteriormente, el vendedor pasa por el costado del vehículo y tras desinflar sus llantas, se dirige a otra camioneta y huye del lugar, a pesar de que fue captado por otros transeúntes y conductores mexicanos.

Como era de esperarse, la escena generó cientos de comentarios de personas que no dudaron en criticar el accionar del vendedor y asegurar que no tenía motivo o razón alguna para ponerse violento y arruinar el vehículo.

"Muy mal con ese tipo. Debe hacerse responsable de los daños que causa y no esconderse bajo la impunidad de que la Ley NUNCA HACE NADA", "me pasó a mí, el hombre mal educado me golpeó mi carro por no dejarlo limpiar mis parabrisas", "¿algún problema personal?", "es agresivo si no le compras", "se aprovechan si no les ayudas", "lamentable accionar", expresaron los internautas en Facebook.