"Nací para ser mantenido": Joven explota en lágrimas por trabajar como vendedor de frutillas

14/12/2024 / Exitosa Noticias / Virales

Un joven venezolano explotó en lágrimas en un video de TikTok, desahogando su profundo agotamiento y frustración por el trabajo como vendedor de frutillas. Con evidente desgaste emocional, relató las exigencias diarias y la constante presión laboral que ha comenzado a afectar su salud mental, dejando en evidencia el estrés que siente por las largas horas y el bajo salario.

Llora por trabajar como vendedor de frutillas

Un joven venezolano desató un intenso debate en redes sociales al compartir un video en TikTok donde, entre lágrimas y con una mascarilla facial puesta, expresó su frustración y agotamiento por las exigencias laborales que enfrenta.

El clip, que rápidamente se volvió viral, muestra al usuario @juandiegu relatando las dificultades de su rutina diaria mientras intenta llegar a su puesto de trabajo vendiendo frutillas con crema.

Juanchi explicó en el video las distintas demandas que enfrentaba en su empleo: "Doy el cambio mal, se molestan. Llego tarde, se molestan. Y si trato mal a un cliente también se molestan".

Con evidente enojo y cansancio, el joven agregó: "Estoy considerando renunciar porque es demasiado estrés para mí". A pesar de que afirmó que su trabajo "no es tan difícil", no pudo evitar emocionarse al hablar sobre el impacto que está teniendo en su salud mental: "Los trabajos van y vienen, en cambio, la salud mental, no".

El joven relató que el salario mensual de 600 dólares apenas le alcanzaba para cubrir dos días de sus gastos, lo que, según él, agudizaba aún más el sentimiento de frustración.

Mientras se apuraba para llegar a su puesto, no dudó en mencionar que el esfuerzo extra que realiza no siempre es valorado por sus superiores: "Bueno, voy apuradísimo, pero ellos tienen que entender".

Reacciones divididas y giro inesperado

Tras compartir su desahogo, el joven experimentó un giro inesperado en su situación laboral. Sus jefes, impresionados por su video viral, decidieron aumentarle el sueldo a 700 dólares.

Sin embargo, este aumento también trajo consigo nuevas responsabilidades, como llegar más temprano y asumir tareas adicionales. La noticia generó reacciones mixtas entre los usuarios de TikTok.

Por un lado, algunos internautas lo alentaron a continuar con su trabajo, destacando su esfuerzo y capacidad para enfrentar las dificultades: "Puedes con esto y más. Eres un guerrero y tienes que saberlo. ¡Fuerzas y sigue adelante!", escribió un usuario.

Sin embargo, por otro lado, no faltaron las críticas y burlas hacia su postura. Algunos cuestionaron la naturaleza de su trabajo y el monto de su salario, argumentando que se trataba de una responsabilidad que cualquier adulto debería asumir: "Eres un adulto, te entiendo, pero un trabajo es una gran responsabilidad. Claro que no es para todos".

El video del joven venezolano desahogándose entre lágrimas refleja las difíciles condiciones laborales que enfrentan muchos trabajadores, especialmente en empleos agotadores como el de vendedor de frutillas.