Venezolanos en Perú lloran desconsoladamente al conocer que Nicolás Maduro ganó las elecciones

Nicolás Maduro fue anunciado como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela e iniciará su tercer mandato en enero del 2025, teniendo lugar hasta el año 2031. Al conocer esta noticia, miles de venezolanos, que residen en nuestro país, lloraron desconsoladamente y aseguraron que estas elecciones presidenciales son todo un fraude.

Las cámaras de Exitosa llegaron hasta las afueras de la Embajada de Venezuela, ubicada en el Cercado de Lima, y registraron un panorama sumergido en la frustración y desesperación.

Y es que miles de venezolanos, que emigraron al Perú a consecuencia de la dictadura que afirman vivir en su país, rompieron en llanto al conocer que Nicolás Maduro había resultado, por tercera vez consecutiva, presidente electo en Venezuela.

Esto a pesar de que, durante todo el día, se voceaba fuertemente que el líder opositor, Edmundo González, había salido victorioso de la contienda electoral, brindando así, gran ilusión y esperanza a miles de sus compatriotas que anhelan retornar al lugar que los vio nacer.

"Un sabor amargo (...) yo quería ver a mi familia, tengo nueve años fuera de mi país. Tenía al esperanza de viajar y compartir con ellos un nuevo cambio y, en verdad, me duele, tengo impotencia por el fraude porque sabemos que estos no son los resultados que estábamos esperando", dijo una ciudadana venezolana, quien no pudo aguantar la frustración y terminó llorando desconsoladamente.