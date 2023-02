Video: ¡No lo podía creer! Su cita duró solo 45 segundos e historia se volvió viral en TikTok

24/02/2023 / Exitosa Noticias / Virales

¡No fue lo que esperaba! Conocer a personas por aplicaciones del móvil, en muchas ocasiones, no suele ser lo que uno piensa. Diversos testimonios han dado cuenta de ello y han mostrado su desilusión.

Ese es el caso de una joven estadounidense que hizo "match" con una persona y quedaron en reunirse en un bar tras establecer una conversación durante días, pero no aguardaba lo que iba a pasar.

El video en cuestión, fue subido por Rachel Wilson en TikTok y ya tiene 4 millones de vistas en la plataforma; sin embargo, la historia de la muchacha se ha convertido en viral porque únicamente su cita duro 45 segundos.

De acuerdo a ello, Wilson contó que el hombre llegó y ni bien se saludaron, él le mencionó que había dejado mal estacionado su vehículo por lo que iba a colocarlo mejor.

Por consiguiente, la muchacha despreocupada por la situación, ordenó dos cervezas y las populares alitas de pollo para picar; empero, pasaron los minutos y el chico no iba al restaurante, hasta que su celular le notificó un mensaje en el que decía: "lo siento, no lo sentía".

"Me paré frente al restaurante esperando unos cinco minutos antes de recibir el mensaje de texto. No respondí e inmediatamente borré su número y no he sabido nada de él desde entonces".

El clip, titulado: "Mi cita de Hinge se fue 45 segundos después de reunirse conmigo para 'mover su auto'", ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales.

Algunos internautas aseguraron que han pasado por algo similar y otros, le mostraron su apoyo al considerar que el sujeto cometió un despropósito con ella.

"Una vez un tipo me dijo que dejó su cargador en su auto, le dije que tenía uno, dijo que tenía un cargador especial. Lo vi alejarse", "Estaba en una cita una vez (el chico me recogió) y tan pronto como llegamos al restaurante dijo que lo llamaron al trabajo y me dejó allí"