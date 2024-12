"Yo nací para ser mantenido": El angustiado mensaje viral de un joven en TikTok

Un video publicado en TikTok ha capturado la atención de miles de usuarios en redes sociales debido a la mezcla de humor, sinceridad y frustración que transmite su autor.

En el clip, un joven de nacionalidad venezolana aparece aplicándose una mascarilla facial negra mientras se prepara para comenzar su jornada laboral.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención del joven tiktoker fue su desahogo entre lágrimas: "Yo nací para ser mantenido", una frase que ha generado empatía y risas en igual medida.

El video, grabado aparentemente por la mañana, muestra al joven con una gorra hacia atrás, mientras extiende cuidadosamente una mascarilla sobre su rostro. Entre risas nerviosas, dice:

"Aquí estoy a las 9:00 a.m., arreglándome para ir al trabajo, pero ¿por qué? Yo nací para que me mantengan. Esto de trabajar no es para mí, el cumplir los horarios es difícil, se molestan por cualquier cosa, llego tarde, se molestan además los trabajos van y vienen pero la salud mental no y eso que me pagan 600$ y me lo gasto en dos días". añadió el joven tiktoker Juan Diego.