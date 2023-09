Fiscalía admite denuncia de Fiorella Retiz contra Aldo Miyashiro por violencia contra la mujer

La Fiscalía de la Nación admitió la denuncia de la periodista Fiorella Retiz contra el conductor de televisión Aldo Miyashiro por el delito de violencia contra la mujer, el cual es sancionado hasta con 15 años de cárcel.

Magaly Medina comunicó mediante su programa que la denuncia que presentó Fiorella Retiz contra Aldo Miyashiro se encuentra en un expediente ya en la Fiscalía, entidad que la admitió a trámite como proceso de protección. Cabe resaltar que los involucrados pasarán por un informe forense tanto psicológico como social.

"Se muestra asustada, no puede hacer su vida, parece, con mucha tranquilidad. Yo no voy a pedir perdón por sentar a una persona que necesita ayuda. Cuando una mujer me solicita ayuda y está en circunstancias difíciles, yo la siento (en mi programa)", dijo la comunicadora sobre la demandante.

Asimismo, la presentadora del programa de espectáculos indicó que ya existe fecha para la audiencia oral, la cual se llevará a cabo este martes, 26 de septiembre, del presente año a las 9 de la mañana.

Como se recuerda, el también actor afirmó que nunca realizó ningún tipo de amenaza contra su extrabajadora y pidió a ambas periodistas que se rectifiquen o que asuman las consecuencias legales que él interprondría por su parte.

Fiorella asistió al set de Magaly para hablar unas supuestas amenazas contra ella de personas allegadas al actor, advirtiéndole que tenga cuidado por donde se mueve y lo que iba a decir.

"Se acerca un amigo de él (Aldo), de su entorno y me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, que mire bien, pero que me estaban siguiendo y que esta persona podría hacer cualquier cosa. No tengo nada que deberle a nadie y es la misma situación que viví. Esta vez me dijeron que me iban a hacer daño a mi", aseguró.