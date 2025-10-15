Dina Boluarte: Poder Judicial rechaza impedimento de salida del país por 36 meses contra expresidenta

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

En audiencia desarrollada desde las 9:00 a. m., el Poder Judicial (PJ) declaró infundada la solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación que afronta por el presunto delito de lavado de activos.

El juez Fernando Valdez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, rechazó la medida contra la exmandataria al considerar que no se cumplen los presupuestos planteados por el Ministerio Público, en el marco del caso 'Los Dinámicos del Centro'.

🔴🔵🚨#LOÚLTIMO |El Poder Judicial declaró infundada la solicitud de impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación que enfrenta por el presunto delito de lavado de activos.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital... pic.twitter.com/EiXW32LQwJ — Exitosa Noticias (@exitosape) October 15, 2025

Consideraciones del juez sobre el pedido de la Fiscalía

Como era de conocimiento, la recientemente vacada exmandataria no asistió a la diligencia por "recomendación" de su abogado defensor Juan Carlos Portugal, quien esta mañana mencionó que para este tipo de audiencias "no se requiere su presencia".

En ese contexto, el magistrado escuchó las consideraciones de parte y parte. En el caso de la Fiscalía advertían un posible riesgo de peligro de fuga por parte de la exmandataria; mientras que, desde su defensa legal afirmaron que cuenta con arraigo labor y que cuenta con la voluntad para afrontar el proceso, tal como ha venido ocurriendo con las siete carpetas fiscales abiertas en su contra.

"No existen actos de investigación que sea indispensable la presencia de la investigada, tampoco existe peligro de fuga y no es proporcional debido al comportamiento procesal que ha tenido, recalcando que en diligencias preliminares es sospecha simple, pero cuando se pretende suspender un derecho el fiscal debe presentar más de una sospecha simple (...) debe estar asentado con datos objetivos que en este caso no hemos encontrado", puntualizó el juez.

Investigada por presuntamente pertenecer a 'Los Dinámicos del Centro'

Según la teoría fiscal, Boluarte Zegarra integraría la organización criminal 'Los Dinámicos del Centro' que lideraría Vladimir Cerrón. A la exjefa de Estado se le imputa el manejo y control (transferencia y destino de los fondos) de dos cuentas mancomunadas en el Banco de Crédito del Perú (BCP) y que habrían servido para pagar una reparación civil del líder Perú Libre.

Este no es el único pedido que afrontará la exmandataria, el día de mañana, jueves 16 de octubre, el juez Juan Carlos Checkley Soria evaluará desde las 8:00 a. m. el requerimiento de la Fiscalía por el denominado caso 'Cirugías'.

Sobre este caso en específico, la expresidenta está acusada de presuntamente de haberse interesado en designar funcionarios en EsSalud y en concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.

En resumen, la exjefa de Estado "ganó" uno de los dos pedidos en su contra. Desde el Ministerio Público han anunciado que apelarán el fallo del juez que archivó el pedido presentado.