Abogado de Dina Boluarte saluda fallo del PJ que rechazó impedimento de salida: "No hay peligro de fuga"

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial falló en favor de Dina Boluarte al declarar infundada el pedido de la Fiscalía que exigía 36 meses de impedimento de salida contra la expresidente en el marco de la investigación por lavado de activos que se le sigue dentro del caso 'Los Dinámicos del Centro'.

De acuerdo las consideraciones del juez Fernando Valdez Pimentel, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, no existe riesgo de fuga por parte de la exmandataria debido a la conducta procesal que ha mantenido en el último tiempo.

Abogado de Dina Boluarte saluda fallo del Poder Judicial

Tras salir de la audiencia, Exitosa conversó con el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal para conocer sus sensaciones por esta decisión del Poder Judicial. En primer lugar, el letrado se refirió al anuncio del Ministerio Público de apelar este fallo al considerar que hay peligro de que la exjefa de Estado deje el país.

Según su consideración, el juez ha indicado argumentos de relevancia los cuales no podrán ser cambiados por la Fiscalía.

"Va tener una tarea titánica porque el juez ha dicho cinco cosas que son importantes: que no hay lavados de activos en la conducta de la presidenta, que no hay peligro de fuga, que es proporcional, que no hay intervención respecto a la construcción de una sospecha básica y finalmente que los aportes no constituyen delito", indicó.

Evitó criticar la actuación de los fiscales

En esa misma línea, Portugal evitó referirse a los argumentos vertidos por la Fiscalía de la Nación los cuales fueron rechazados y en algunos casos no tenían datos exactos. El defensor legal de la exmandataria señaló que nunca va criticar a sus colegas de profesión sea cual sea la situación.

"Mesura en la derrota y mesura en la victoria. Yo no juzgo a mis colegas, merecida o inmerecidamente que sea la tribuna jurídica o periodística que lo haga", añadió.

Por último, reafirmó lo que ya había señalado en anteriores oportunidades de que su defendida no fugará del país lo cual ha sido ratificado por el propio juez Valdez Pimentel.

"Descartado no solamente desde mi perspectiva como su abogado, sino por su propio patrón de su comportamiento, además de lo que el juez ha expresado en audiencia", finalizó.

De esta manera, Juan Carlos Portugal saludó el fallo del Poder Judicial que declaró infundada el impedimento de salida contra su clienta Dina Boluarte solicitada por la Fiscalía de la Nación.