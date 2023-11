Turista come yuquitas en la calle y sorprende al compararlas con donuts: "A tres soles, excelente"

20/11/2023 / Exitosa Noticias / Virales

Los videos de extranjeros recorriendo las principales calles de nuestra querida ciudad, son de los contenidos más vistos en TikTok. Es así como, un turista se hizo tendencia al comer yuquitas y compararlas con donuts.

"Experiencia diferente"

El clip viral con la descripción: "Las donuts de de Gamarra" le pertenece a la cuenta @gringoinperuoficial y nos muestra la peculiar anécdota de un extranjero al comer unas riquísimas yuquitas peruanas.

Un escocés narró para sus seguidores su singular experiencia al ir a comprar ropa a Gamarra. Y es que, en cierto momento de su recorrido, no se pudo resistir al olor de las yuquitas que se vendían en una parte del emporio comercial más grande de La Victoria.

"Hola manos, estoy aquí en Gamarra para probar yucas en esta pequeña tienda. Ellos preparan este (producto) fresco para mí. Vamos a probar es como una donuts chiquita o algo (así)", mencionó en el arranque de su video.

Tras probar el alimento frito, en gran cantidad de aceite, y compuesto por harina y manteca, entre sus principales ingredientes, dijo haberle gustado.

"Es más rico que los D***** Donuts", agregó.

Además, el ciudadano extranjero valoró la sazón y precio de los antojitos peruanos: "tres soles, excelente", señaló.

Su corto fue grabado hoy mismo y, hasta el momento, cuenta con muchas visualizaciones y reacciones de los cibernautas.

¿Qué dijeron en las redes sociales?

Como era de esperarse, este metraje de 25 segundos se hizo tendencia en pocas horas de difundirse, por lo que tiene 5 919 reproducciones, 445 me encantas y decenas de reacciones.

Esta graciosa anécdota del turista escocés en las inmediaciones de Gamarra trajo los mejores comentarios de los cibernautas, los cuales, fueron de todo tipo: "Qué fue mano", "me hace reír el arquero de Australia", "colorado te falta ir a comer los ricos churros del Centro de Lima en Santo Domingo", "D***** donuts ja,ja,ja,ja se pasó Redmayne", "maestro Roshi o Redmayne", "las yuquitas, mil veces mejor que las donuts", "no hay comparación, las yuquitas peruanas son únicas, no hay reemplazo en sabores", "las mejores son las del Centro de Lima", "delicias a menos de cinco soles", "ese es mi Perú", "antojitos para todos los bolsillos", "prueba los churros", "exquisitos, los postres de la calle", "yuquitas en Gamarra", "turismo gastronómico".

De esta manera, un turista escocés se hizo tendencia al revelar su peculiar experiencia al comer yuquitas en Gamarra y compararlas con donuts.