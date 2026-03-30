Asesinan a influencer fitness a balazos: sujeto armado lo esperaba cuando salió del gimnasio

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La violencia vuelve a sacudir el mundo digital tras la muerte de un reconocido creador de contenido, quien fue asesinado a tiros en un ataque directo cuando salía de su rutina diaria. El hecho ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes lamentan la pérdida de una figura dedicada a promover hábitos saludables y bienestar físico.

¿De quién se trata?

La víctima fue identificada como Roberto Cunha Lima, conocido en redes sociales como "Beto Cunha Coach", un influencer de 46 años que compartía contenido sobre fitness y nutrición. Según las primeras informaciones, fue interceptado por un sujeto a bordo de una motocicleta, quien le disparó sin mediar palabra antes de huir rápidamente.

El crimen ocurrió el pasado 25 de marzo en Salvador de Bahía, Brasil, cuando el creador de contenido salía de su gimnasio. Las autoridades locales iniciaron un operativo para dar con el responsable, mientras la Primera División de Homicidios asumió la investigación del caso, que hasta el momento no tiene un móvil claro.

En redes sociales, el influencer contaba con miles de seguidores, quienes seguían de cerca sus consejos sobre pérdida de peso, aumento de masa muscular y estilo de vida saludable. Además, se presentaba como entrenador con más de 30 años de experiencia, destacando por promover cambios físicos sin recurrir a "fórmulas mágicas".

Su última publicación estuvo dirigida a padres de familia, en la que reflexionaba sobre la alimentación de los hijos. Hasta ahora, no se han brindado detalles sobre su velatorio ni entierro, y sus cuentas oficiales no han confirmado su fallecimiento, lo que incrementa la incertidumbre entre sus seguidores.

Aerolínea sanciona a influencer

Un episodio ocurrido en pleno vuelo internacional encendió las alarmas en la industria aérea. Una reconocida aerolínea tomó la decisión inédita de cancelar el regreso de un pasajero y anunciar acciones legales, luego de que este realizara una "broma pesada" que puso en riesgo la seguridad de la tripulación y los demás viajeros.

Según el comunicado oficial, el hecho se produjo cuando la aeronave sobrevolaba el océano Atlántico, en una fase del trayecto en la que no era posible realizar un aterrizaje de emergencia. El pasajero activó un artefacto que generó un olor químico dentro de la cabina, provocando incomodidad entre los ocupantes y obligando a la tripulación a intervenir de inmediato para preservar el orden y la seguridad.

El pasajero involucrado fue identificado como el creador de contenido colombiano Yeferson Cossio, quien se grabó mientras activaba el artefacto con la intención de generar reacciones entre los pasajeros y producir material para sus redes sociales.

Es así que, la muerte del influencer ha dejado consternados a sus seguidores y reabre el debate sobre la inseguridad. Mientras la policía continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen, su legado en redes sociales permanece como testimonio de su trabajo enfocado en promover una vida saludable.