Influencer fue asesinado tras irrumpir en la casa de su expareja: Su abuelo le disparó a quemarropa

31/03/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un influencer fue asesinado tras intentar ingresar por la fuerza a la vivienda de su exnovio, en un hecho que ha generado conmoción por la peculiaridad de la escena y las circunstancias que lo rodean. Según los primeros reportes, el joven habría llegado con la intención de confrontar a su expareja, sin imaginar el desenlace fatal que ocurriría minutos después.

Influencer pierde la vida en casa de su expareja

La víctima fue identificada como Apolo dos Santos, un influencer y modelo brasileño de 28 años que contaba con miles de seguidores en redes sociales. De acuerdo con las autoridades, el joven habría irrumpido en la casa de su exnovio e intentado agredirlo, lo que desencadenó una reacción inmediata por parte de un familiar que se encontraba en el lugar.

Los hechos ocurrieron en la ciudad de Paiçandu, en el estado de Paraná, Brasil. Según la Policía Militar, el influencer llegó en motocicleta hasta la vivienda de su expareja e inició una discusión que rápidamente escaló. En medio del altercado, el exnovio logró encerrarse en el baño para resguardarse del ataque.

Sin embargo, la situación se volvió aún más tensa cuando el joven derribó la puerta e intentó continuar con la agresión. Fue en ese momento que el abuelo del exnovio, un hombre de 81 años, intervino. Al percibir el peligro, tomó un arma de fuego y disparó contra el influencer, impactándolo directamente en el pecho.

Tras recibir el disparo, Santos intentó retirarse del lugar, pero apenas logró avanzar unos metros antes de desplomarse en el patio de la vivienda. Minutos después, los servicios de emergencia llegaron al lugar, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento, lo que marcó el trágico final de una situación que pudo haber tenido otro desenlace.

Influencer Apolo dos Santos murió en casa de su expareja

Investigación en curso

Posteriormente, el adulto mayor abandonó la escena, aunque fue localizado por la policía a un costado de una carretera cercana. Fue trasladado a una comisaría, donde quedó detenido y fue acusado de homicidio. Las autoridades también informaron que el hombre padece Alzheimer, lo que podría influir en el desarrollo del caso y hasta reducir su culpabilidad.

Asimismo, personas cercanas al influencer señalaron que este no habría aceptado el fin de la relación, lo que explicaría su comportamiento aquella noche. El caso continúa en investigación, mientras se intenta esclarecer todos los detalles de un episodio que pone en debate los límites de la defensa personal y la violencia en conflictos sentimentales.